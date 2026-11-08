“나는 정말 선한 사람인가”… 윤나무의 90분 독백이 던진 질문, 연극 ‘전락’

파리에서 잘나가던 변호사 장 바티스트 클라망스는 자신을 선량한 사람이라고 믿었다. 억울한 사람을 변호하고 어려운 처지에 놓인 사람을 돕는 데서 기쁨을 느꼈다. 그러나 어느 밤 센강 다리 위에서 벌어진 사건이 그의 삶을 송두리째 뒤흔든다. 그동안 베풀었던 선행은 정말 타인을 위한 것이었을까. 남들보다 도덕적으로 우월하다는 만족감을 얻기 위한 행동은 아니었을까.

관객은 파리를 떠나 네덜란드 암스테르담의 한 술집에서 세월을 보내는 클라망스와 마주한다. 그는 처음 만난 낯선 사람에게 자신의 과거를 털어놓는다. 잘나가던 변호사가 어째서 이런 곳에 흘러들어 왔을까. 스스로를 ‘고해판사’라고 소개하는 이유는 무엇일까.

배우 윤나무가 연극 ‘전락’에서 장 바티스트 클라망스를 연기하고 있다. 알베르 카뮈의 동명 소설을 각색한 1인극으로 인간의 양심과 위선을 파고든다. 프로젝트그룹일다 제공

연극 ‘전락’은 이 의문을 따라가는 90분간의 여정이다. 프랑스 작가 알베르 카뮈(1913∼1960)가 1956년 발표한 마지막 장편소설을 원작으로 한다. 이듬해 노벨문학상을 받은 카뮈는 ‘이방인’에서 삶의 부조리를 탐구하고 ‘페스트’에서 재난에 맞서는 인간의 연대를 그렸다. 철학적 에세이 ‘반항하는 인간’에서는 정의를 추구하는 반항이 어떻게 새로운 폭력으로 변질할 수 있는지 따져 물었다. ‘전락’에서는 그 시선을 개인의 내면으로 돌린다. 인간은 과연 자신이 믿는 만큼 선량한 존재인가. 누구에게 다른 사람을 심판할 자격이 있는가.

작품의 중심에는 클라망스의 뒤틀린 자기인식이 있다. 그가 자랑스럽게 여겼던 선행에는 남들보다 높은 곳에 서고 싶다는 욕망이 숨어 있었다. 뜻밖의 사건을 겪으면서 명망 높았던 변호사의 도덕적 우월감은 무너진다. 그렇다고 자신의 위선을 깨닫는 일이 곧 더 나은 인간이 되는 길로 이어지지는 않는다. 카뮈는 죄를 고백하는 행위조차 또 다른 위선이 될 수 있다는 불편한 가능성을 집요하게 파고든다.

이 까다로운 작품을 1인극으로 무대에 옮긴 사람은 양손프로젝트의 배우 겸 연출가 손상규다. 2022년 더줌아트센터에서 각색과 연출은 물론 출연까지 맡아 초연했다. 2023년 재연에 이어 지난해에는 국립극단 기획초청 시리즈 ‘Pick크닉’에 선정돼 명동예술극장에 올랐다. 올해는 프로젝트그룹일다가 제작을 맡고 손상규는 각색과 연출에 집중했다. 그가 연기하던 클라망스 역에는 배우 윤나무와 이동휘가 새롭게 합류했다.

손상규는 원작의 복잡한 시공간과 방대한 이야기를 덜어내고 한 남자가 자신의 과거를 털어놓는 상황에 집중했다. 원작에서 클라망스의 고백을 듣는 이름 없는 상대방을 객석의 관객으로 바꿔놓으면서 1인극이 가능해졌다. 무대에는 나란히 놓인 나무 의자와 벽에 걸린 외투 등 몇 가지 장치만 있을 뿐이다. 그러나 주인공이 입을 열면 관객의 상상 속에서 파리와 암스테르담이 펼쳐지고 그의 과거에 등장했던 사람들이 살아난다.

혼자 오롯이 무대를 책임져야 하는 1인극은 배우에게 도전이자 명예다. 공연 내내 자신에게 집중되는 관객의 시선에서 달아날 방법이 없다. 대사의 호흡이 끊겨도 이를 받아줄 상대 배우가 없고 감정의 흐름이 무너져도 다른 장면 뒤에 숨을 수 없다. 배우가 감당해야 할 압박은 상상하기도 어렵다. 그 어려움을 이겨낸 무대는 여러 배우가 등장하는 연극에서 경험하기 힘든 몰입감을 선사한다. 한 사람의 목소리와 몸짓만으로 무대에 존재하지 않는 세계를 만들어내며 관객의 상상력을 극대화하기 때문이다.

지난달 31일 만난 윤나무의 클라망스가 바로 그랬다. ‘믿고 보는 배우’라는 그동안의 평판을 입증하고도 남는 연기였다. 놀라운 집중력으로 90분을 끌고 갔다. 긴 독백을 쏟아내면서도 순간의 머뭇거림조차 느껴지지 않았다. 자신의 머릿속에 떠오르는 기억과 생각을 그 자리에서 말로 풀어내는 듯 자연스러웠다. 그 결과 관객은 배우의 연기를 감상하는 데 그치지 않고 주인공과 마주 앉아 그의 이야기를 듣는 상대방이 된 듯한 착각에 빠진다. 윤나무의 클라망스는 끊임없이 관객을 설득하고 자신의 세계로 끌어들인다. 배우 한 사람만 존재하는 무대에서 관객이 또 다른 등장인물이 되는 셈이다.

이런 연기를 뒷받침하는 것은 좋은 대본이다. 연극 ‘타인의 삶’, ‘바냐삼촌’ 등에서도 그러하듯 손상규가 각색한 대사는 살아 있는 입말이 특징이다. 이 작품에서도 소설에 담긴 사유를 훼손하지 않으면서도 카뮈 특유의 냉소와 역설, 인간 심리에 대한 집요한 관찰을 연극의 언어로 바꿔냈다.

알 듯 모를 듯한 주인공 이야기는 공연이 진행될수록 차곡차곡 쌓인다. 주인공이 자신을 ‘고해판사’라고 부르는 이유는 무엇일까. 어째서 이야기 중에 똑바로 서 있을 수도 편히 누울 수도 없는 중세의 ‘고문실’까지 등장하는 것일까. 한때 존경받던 변호사였던 남자는 대체 무엇으로부터 벗어나려는 것일까. 클라망스의 고백이 길어질수록 처음 품었던 의문들은 더욱 무거워진다.

마침내 그 의문들이 풀려가는 결말에서 윤나무가 만들어내는 감정의 여울은 크다. 그동안 쏟아낸 수많은 말이 새로운 무게로 다가온다. 관객은 누구나 지니고 있지만 좀처럼 마주하고 싶지 않은 양심의 무게를 스스로 달아보게 된다. 카뮈가 집요하게 파고든 인간의 모순과 도덕적 불안이 윤나무의 연기와 손상규의 각색을 통해 무대 위에서 살아난다. 서울 대학로 TOM 2관에서 12월 6일까지.

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