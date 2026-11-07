평창군, 직장인 위한 저녁 구움과자 클래스 운영…16일까지 수강생 모집

평창군은 산양삼 융복합지원센터 조리교실에서 운영중인‘소소한 구움과자 클래스’ 2차 저녁반 수강생을 16일까지 모집한다고 6일 밝혔다.

저녁반은 낮 시간대 교육 참여가 어려운 직장인 등 지역주민에게 배움의 기회를 제공하고 평창의 임산물을 활용한 다양한 구움과자 만들기 체험을 통해 일상 속 베이킹의 즐거움을 제공하고자 마련됐다.

구움과자 클래스. 평창군 제공

교육은 총 4회 과정으로 운영된다. 회차별로 교육 내용은 △1회차 잣 휘낭시에 △2회차 무화과 스콘 △3회차 통밀 르뱅쿠키 △4회차 밤 버터떡 만들기로 구성된다.

특히 평창의 임산물인 잣과 밤을 비롯해 다양한 재료를 활용해 반죽부터 성형,굽기까지 직접 경험하는 실습 중심의 교육으로 진행된다.

교육시간은 2주간 월요일, 수요일 오후 6시 30분부터 9시 30분까지다.

평창군 관계자는 “이번 저녁반 운영을 통해 다양한 계층의 주민들에게 배움의 기회를 제공하고자 한다”며 “앞으로도 지역 임산물을 활용하여 특색있고 다양한 교육 프로그램을 발굴하여 주민들의 참여 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.

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