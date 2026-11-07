산업부, 내년 첫 여성공학인 실태조사…경력단절 예방·처우 개선 추진

산업통상부가 내년 처음으로 여성공학인 실태조사를 실시한다. 산업계 여성 연구개발 인력의 현황과 경력단절 요인 등을 파악해 여성공학인의 산업현장 진출과 지속적인 성장을 지원하기 위해서다.

산업부와 한국여성공학기술인협회는 6일 서울 엘타워 오르체홀에서 ‘2026 산업현장 여성공학인대회’를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 지난달 30일 열린 제1회 공학인의 날과 연계해 산업현장에서 활약해 온 여성공학인의 성과를 조명하고 지속적인 성장과 도전을 지원하기 위해 마련됐다.

산업부는 이날 기술혁신과 공학 인재 양성에 기여한 여성공학인 5명과 여성공학인 채용 및 성장 지원에 힘쓴 우수기관 5곳에 장관표창을 수여했다.

여성공학인대상은 김상희 SK실트론 팀장, 황경민 브이픽스메디칼 대표, 노유정 부산대 교수, 나정조 덕성여대 교수, 노윤숙 인하대 교수가 받았다. 성장지원 우수기관으로는 한국남동발전, 한국과학기술연구원(KIST), 비바리퍼블리카, 한미글로벌건축사무소, 커먼컴퓨터가 선정됐다.

이어 열린 산업기술포럼에서는 임우형 LG AI연구원 공동연구원장이 ‘AI로 진화하는 산업생태계’를, 노미정 삼성전자 파운드리사업부 상무가 ‘AI시대의 반도체 산업’을 주제로 강연했다. 여성 엔지니어들의 도전과 성장 경험을 담은 출판기념회와 토크콘서트도 진행됐다.

산업부는 2027년 첫 여성공학인 실태조사를 추진할 계획이다. 실태조사의 근거 등을 담은 산업기술혁신 촉진법 개정안은 현재 국회에서 논의 중이며, 관련 예산은 2027년도 정부 예산안에 반영됐다.

산업부는 실태조사를 통해 여성 연구개발 인력의 성장 경로와 경력단절 요인 등을 체계적으로 파악하고, 이를 경력단절 예방과 처우 개선을 위한 정책 수립에 활용할 방침이다.

산업부는 “다양성과 전문성을 갖춘 여성공학인은 우리 산업의 중요한 경쟁력”이라며 “여성공학인들이 경력단절 없이 역량을 발휘하고 산업의 핵심 리더로 성장할 수 있도록 법적·제도적 기반을 강화하겠다”고 밝혔다.

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