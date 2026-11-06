시니어바이브, 일본 교토서 구독형 본계약…'오후의 건강' 상용 운영

사진=시니어바이브 주식회사 제공

프리시니어 특화 헬스케어 기술기업 시니어바이브 주식회사(대표 김수민)가 일본 교토에서 첫 현장 실증 약 6개월 만에 초기 도입료와 월 구독료를 결합한 본계약을 체결하고 유료 서비스 운영을 시작했다.

시니어바이브에 따르면 현재 일본 교토부 우지시의 2개 거점에서 초대 기반으로 약 1,000명을 대상으로 건강관리 앱 '오후의 건강'을 소프트 론칭해 운영하고 있다.

시니어바이브는 프리시니어를 위한 건강 기술과 서비스를 개발하고 있다. 현재 디딤돌 R&D 과제를 통해 '어깨 동결견 상태 유형 분류·관리 가이드 시스템(AC-AMS)'을 개발하고 있다.

시니어바이브에 따르면 일본 사업은 2026년 6월 컨설팅 기반 첫 수출을 시작으로, 7월 구매의향서 확보와 현지 운영사 주식회사 고쇼카이와의 업무협약(MOU) 체결로 이어졌다. 이후 9월 초기 도입료와 월 구독료를 결합한 본계약을 체결하고 상용 운영을 시작했다.

상용화 전인 2026년 3월에는 온천 방문객이 어깨 움직임을 측정하고 분석 리포트를 확인하는 현장 실증 프로그램을 운영했다. 당시 설문조사에서 응답자의 95% 이상이 분석 리포트의 유료 이용 의향을 보였으며, 86%는 해당 프로그램이 운영된다면 온천을 재방문하고 싶다고 답했다.

사진=시니어바이브 주식회사 제공

현재 서비스는 우지 천연온천 겐지노유 본점과 숯가마 겐지노유에서 운영되고 있다. 회사 측에 따르면 두 시설의 연간 합산 방문 규모는 약 67만 회다. 시니어바이브는 현지 운영 경험을 축적해 다른 온천과 리조트 시설로 서비스 적용 범위를 확대할 계획이다.

기술 개발과 지식재산권 확보도 병행하고 있다. 회사 측에 따르면 일본 현지 상표와 핵심 기술 관련 특허를 출원했으며, 디딤돌 R&D 과제로 '어깨 동결견 상태 유형 분류·관리 가이드 시스템(AC-AMS)'을 개발 중이다. 카메라로 측정한 어깨 움직임과 문진 정보를 결합해 상태 유형을 분류하고 관리 정보를 제공하는 시스템 개발을 목표로 하고 있다.

글로벌웰니스연구소(GWI) 자료에 따르면 일본의 2024년 웰니스 경제 규모는 2,624억4,000만 달러로 세계 4위이며, 온천·광천 시설 매출은 135억6,000만 달러로 세계 2위를 기록했다.

시니어바이브는 프리시니어를 중심으로 건강관리 기술과 콘텐츠를 개발하고 있으며, 온천 등 일상적인 웰니스 공간에서 활용할 수 있는 서비스를 확대할 방침이다. 일본에서 확보한 구독형 사업모델과 현장 운영 경험을 바탕으로 아시아 지역 사업 확대도 추진할 계획이다.

김수민 시니어바이브 대표는 "일본 현지에서 확보한 사업화 경험을 바탕으로 프리시니어를 위한 건강관리 기술과 서비스를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

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