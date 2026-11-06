유럽 여객기에 또 폭탄 위협 메일…비상착륙·회항 ‘혼란’

유럽을 오가는 여객기에서 폭발물 신고가 잇따라 접수되면서 전투기까지 출격하는 등 혼란이 이어지고 있다.

5일(현지시간) AP·로이터통신 등에 따르면 이날 덴마크 코펜하겐, 핀란드 헬싱키, 아일랜드 더블린, 이탈리아 밀라노, 스페인 마드리드, 폴란드 바르샤바 등 유럽 곳곳에서 출발한 여객기 27대 이상이 허위 폭탄 위협을 받았다.

전날 폭탄 위협을 받고 바르샤바에 비상착륙한 스칸디나비아항공 여객기. 로이터연합뉴스

이날 폭탄 위협 건수는 이틀 전보다 3배 이상으로 증가한 수치다. 지난 3일 유럽 여객기 7대에서 잇따라 폭발물 신고가 접수돼 항공기가 비상 착륙하는 등 소동이 벌어졌다.

이날 핀란드 헬싱키에서 출발한 핀에어 여객기는 이탈리아 로마로 향하던 중 비행기에 폭발물이 실려있다는 신고를 받았고, 긴급 출격한 전투기의 호위를 받고 로마 피우미치노 공항에 정상 착륙했다. 이탈리아 당국은 여객기를 상대로 안전 점검을 했지만 폭탄은 발견되지 않다고 전했다.

아일랜드 더블린에서 출발해 이탈리아 로마로 향하던 에어링구스 여객기에도 이날 폭탄 신고가 접수돼 여객기가 프랑스 북부 에브뢰 공군기지로 우회 착륙했다. 항공기 승객 등 151명은 10명씩 조를 나눠 프랑스 항공보안 당국의 조사를 받은 것으로 전해졌다.

체코 프라하에도 폭탄 위협을 받은 항공기 4대가 비상 착륙했지만, 위험 요소는 발견되지 않았다. 폴란드 바르샤바를 떠나 벨기에 브뤼셀로 향하던 여객기도 폭탄 위협을 받았지만 의심스러운 정황은 확인되지 않았다고 당국은 전했다.

이탈리아 밀라노발 폴란드 바르샤바행 위즈에어 항공편도 이날 폭탄 신고가 접수돼 항로를 긴급 변경했고, 불가리아에서도 덴마크 코펜하겐과 스페인 마드리드 등에서 출발한 항공기 3대가 폭탄 신고로 인해 전투기 호위를 받고 소피아 등에 비상 착륙했다.

AFP·안사통신 등은 이날 폭탄 위협 이메일 대다수에 러시아 극단주의 단체인 ‘남성 국가’(Male State)의 서명이 담겨있었다고 보도했다. 협박 이메일에는 “60분 뒤 폭발할 것이다. 오늘 너희의 하늘은 붉게 물들 것”, “페미니스트 정권은 이를 영원히 기억하게 될 것” 등의 문구가 담긴 것으로 알려졌다.

다만 이메일 서명의 진위를 포함해 배후 세력은 명확히 확인되지 않고 있다.

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