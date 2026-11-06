한국장애인재활협회, '두드림 사례관리자 연수' 개최…전국 117명 참여

2026년 두드림 사례관리자 연수. (사진=한국장애인재활협회 제공)

한국장애인재활협회가 장애가정 아동·청소년 지원사업을 담당하는 사례관리자를 대상으로 연수를 진행했다.

한국장애인재활협회는 11월 5일부터 6일까지 대전 호텔선샤인에서 '2026년 두드림 사례관리자 연수'를 열었다. 행사에는 전국 45개 두드림 공동수행기관에서 사례관리자 117명이 참여했다.

두드림은 저소득 장애가정 아동·청소년의 성장과 자립을 지원하는 사업으로, 성장멘토링과 학업·진로 지원, 자산 형성 등의 프로그램을 운영하고 있다. 사례관리자는 지역에서 두드림 사업에 참여하는 장학생과 소통하며 필요한 지원을 연계하는 역할을 맡는다.

이번 연수에서는 사례관리 과정에서 필요한 실무 역량과 기관 간 협력 방안을 다뤘다.

첫날에는 사업별 운영 평가와 현장 의견 공유가 진행됐다. 'KB두드림스타(KB국민은행)', 'H!두드림투게더(현대홈쇼핑)', '두드림U+요술통장(LGU+)', '장애가정아동 성장멘토링(우체국공익재단)'의 2026년 운영 상황을 살펴보고 향후 개선 방향을 논의했다.

공동수행기관 사례관리자들의 운영 경험을 공유하는 시간도 마련됐다. 장애가정 아동·청소년을 지원하는 과정에서 축적된 현장 사례를 공유하고 다른 기관의 운영 방식을 살펴보는 방식으로 진행됐다.

둘째 날에는 사업 기획과 문서 작성 실무를 다뤘다. 맥그로우컨설팅그룹 한종문 대표가 '설득력을 높이는 문서와 프로포절 작성법'을 주제로 강의하고 사업 내용과 기획 의도를 문서로 전달하는 방법 등을 교육했다.

우수 사례관리자에 대한 시상도 이뤄졌다. 대전광역시립손소리복지관 박상원 대리, 부산광역시장애인재활협회 백은주 팀장, 경기도장애인재활협회 여지영 주임, 광양시광양장애인복지관 김정란 담당, 강원특별자치도장애인재활협회 박지선 담당, 금정구장애인복지관 윤진화 담당이 각 사업별 수상자로 선정됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지