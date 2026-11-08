우리는 왜 가까운 것들과 멀어졌을까…마르틴 하이데거의 사유에 관한 ‘가까움’

가까움/에밀 케터링/김재철, 우정민, 김동환 옮김/파라아카데미/3만4000원

비행기와 인터넷, 스마트폰은 먼 곳을 순식간에 가까운 곳으로 만들었다. 지구 반대편 사람과도 실시간으로 대화하고 원하는 정보와 물건을 언제든 손에 넣을 수 있다. 그런데 정작 사람들은 가까운 이웃과 멀어지고, 자신이 살아가는 공간에서도 소속감과 편안함을 잃어간다. 물리적 거리가 줄었다고 진정한 가까움까지 얻은 것은 아니라는 역설이다.

한국하이데거학회 회장을 지낸 김재철 경북대 철학과 명예교수 등이 번역한 독일의 철학 연구자인 에밀 케터링의 ‘가까움’은 독일 철학자 마르틴 하이데거의 사상을 통해 가까움의 본질을 탐구한다. 저자는 가까움을 단순히 물리적 거리나 사람 사이의 친밀감으로 설명하지 않는다. 인간과 존재, 사물과 세계가 서로 관계를 맺고 함께 살아가는 방식이 바로 가까움이라는 것이다.

에밀 케터링/김재철, 우정민, 김동환 옮김/파라아카데미/3만4000원

하이데거에게 인간은 존재의 이웃이다. 여기서 존재란 눈앞에 보이는 사물이나 특정한 대상을 뜻하는 것이 아니라 모든 것이 존재할 수 있게 하는 근본적인 차원을 가리킨다. 인간은 자신을 둘러싼 사물과 기술, 눈에 보이는 현실에 몰두한 나머지 정작 세계와 맺고 있는 근본적인 관계를 잊어버린다. 가장 가까이에 있는 존재를 오히려 가장 멀리 느끼는 이유다.

저자는 이러한 문제를 현대 기술 문명과 연결한다. 하이데거는 기술 자체를 무조건 거부하지 않았다. 다만 기술이 세상의 모든 것을 인간이 필요할 때 꺼내 쓸 수 있는 자원이나 부품으로만 취급하는 태도를 경계했다. 자연과 사물, 인간이 저마다의 의미를 지닌 존재로 어울려 살아갈 때 비로소 진정한 가까움이 가능하다는 것이다. 인간이 세계를 지배하고 이용하는 데서 벗어나 사물 곁에 머물며 함께 살아가는 태도, 하이데거가 말한 ‘거주함’도 여기서 나온다.

책은 시인 횔덜린의 시와 하이데거의 언어철학도 살핀다. 언어는 단순히 생각을 전달하는 도구가 아니라 인간이 세계와 관계를 맺고 삶의 터전을 마련하는 집과 같다. 시인은 언어를 통해 잊힌 존재의 의미를 되살리고 인간이 돌아갈 고향을 열어 보인다.

저자는 하이데거 철학의 초기와 후기를 서로 단절된 사상으로 보지 않고, 존재와 인간이 서로에게 속하는 관계를 찾아가는 하나의 여정으로 해석한다. 나아가 가까움이 구체적인 행동 규칙을 제시하지는 않지만, 인간이 자기 본질과 삶의 자리를 되찾도록 이끈다는 점에서 윤리적 의미를 지닌다고 설명한다.

결국 가까움은 기술로 만들어 내거나 물리적 거리로 측정할 수 있는 것이 아니다. 이미 우리 곁에 있는 사람과 사물, 세계의 의미를 다시 발견하고 그 안에 함께 살아가는 데서 시작된다. 거리의 소멸이 오히려 고립과 소외를 낳는 오늘날, 이 책은 인간다운 삶이란 무엇이며 우리가 돌아가야 할 진정한 고향은 어디인지 묻는다. 기술이 모든 거리를 지우는 시대에도 가까움은 여전히 인간이 존재의 이웃으로 살아가기 위해 되찾아야 할 삶의 태도임을 보여주는 철학 연구서다.

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