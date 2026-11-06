“약 먹어도 두통 안 낫는다”…병원서 흉기 난동 60대 검거

두통이 낫지 않는다는 이유로 병원에서 의료진을 흉기로 위협하고 출동한 경찰관에게 행패를 부린 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 가평경찰서는 특수협박 및 특수공무집행방해, 도로교통법 위반(음주운전·무면허운전) 등의 혐의로 60대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 6일 밝혔다.

경찰청

경찰에 따르면 A씨는 전날 오전 11시쯤 가평군 설악면의 한 의원에서 의사와 간호사에게 욕설을 퍼붓고 흉기를 휘둘러 위협한 혐의를 받는다. A씨는 해당 병원에서 진료를 받았지만 증상이 더 심해졌다며 강제로 진통제 투여를 요구하다 이 같은 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

A씨의 난동은 출동한 경찰 앞에서도 이어졌다. 병원 관계자의 신고를 받고 현장에 도착한 경찰관에게 “칼을 들고 있으니 덤비라”며 위협하고, 오토바이 헬멧을 순찰차로 던져 차량을 파손하기도 했다.

조사 결과 A씨는 범행 당일 술에 취한 상태에서 면허 없이 오토바이를 몰고 병원까지 찾아온 것으로 확인됐다. 적발 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

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