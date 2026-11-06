“우리 동네가 기사가 되는 순간”… 동작구, 명예기자단 22명 위촉

서울 동작구가 앞으로 2년간 지역 주요 현안과 주민 생활 현장을 취재할 명예기자단 22명을 위촉했다.

동작구는 4일 청사 기획회의실에서 ‘제8기 동작구 소식지 명예기자 위촉식’을 개최했다고 5일 밝혔다.

류삼영 동작구청장이 4일 청사 기획회의실에서 제8기 동작구 소식지 명예기자단과 단체 기념사진을 촬영하고 있다. 동작구 제공

위촉식은 1·2부로 나눠 진행됐다. 1부에서는 명예기자들에게 위촉장과 기자증을 수여했다. 2부에서는 세계일보 김세희 기자가 ‘우리 동네가 기사가 되는 순간’이라는 주제로 직무교육을 진행했다.

제8기 명예기자단은 10월2일부터 20일까지 구민과 관내 직장인, 대학생을 대상으로 진행한 공개모집을 통해 선발됐다.

명예기자들은 구의 주요 정책과 사업, 행사와 구민에게 유용한 생활정보를 취재한다. 구는 기자단의 77%가 20∼30대인 만큼 젊은 세대의 시각을 담은 다채로운 지역 콘텐츠가 발굴될 것으로 기대하고 있다.

본보 김세희 기자가 4일 동작구청 기획회의실에서 열린 ‘제8기 동작구 소식지 명예기자 위촉식’ ‘우리 동네가 기사가 되는 순간’이라는 주제로 직무교육을 하고 있다. 동작구 제공

구는 명예기자의 원고가 소식지에 게재되면 건당 5만원의 원고료를 지급한다. 이와 함께 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 등을 홍보에도 나설 계획이다.

제8기 명예기자단의 첫 기사는 구정 소식지 ‘동작구 소식’ 2027년 1월호에 실린다.

본보 김세희 기자가 4일 동작구청 기획회의실에서 열린 ‘제8기 동작구 소식지 명예기자 위촉식’ ‘우리 동네가 기사가 되는 순간’이라는 주제로 직무교육을 하고 있다. 동작구 제공

류삼영 구청장은 “명예기자단은 구민의 시각으로 지역을 바라보고 동작구의 다양한 가치를 발견한다는 점에서 의미가 크다”며 “명예기자 여러분이 지역에 대한 애정과 자부심을 갖고 활동할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

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