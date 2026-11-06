임영웅, 영웅시대와의 벅찬 순간 다시 전한다…‘더 스타디움2’ 메인 예고편 공개

가수 임영웅이 데뷔 10주년 고양 스타디움 공연의 순간을 영화로 다시 전한다.

가수 임영웅의 데뷔 10주년 공연 현장을 담은 영화 ‘임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움2’의 메인 예고편이 공개됐다. 유튜브 채널 ‘임영웅’ 캡처

6일 소속사 물고기뮤직은 영화 ‘임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움2’의 메인 예고편을 공개했다.

공개된 예고편은 팬들의 함성으로 시작해 임영웅과 팬클럽 영웅시대가 함께한 10년을 기념하는 순간을 보여 준다. 최근 발매한 스페셜 디지털 앨범 ‘IM HERO 10’을 연상시키는 다채로운 의상부터 보컬과 밴드 라이브, 안무팀의 퍼포먼스가 어우러진다. 밤하늘을 수놓은 불꽃놀이와 드론쇼, 객석을 채운 팬들의 응원봉 불빛은 공연 당시의 열기와 규모감을 드러낸다.

예고편에서 임영웅은 “수많은 별을 지나고 수많은 계절을 건너며 저를 비추는 셀 수 없이 많은 빛을 만났다”며 “앞으로의 10년도 여러분과 꼭 함께하고 싶다”고 팬들을 향한 애정과 고마움을 전했다.

이번 영화는 지난 9월 고양종합운동장에서 열린 데뷔 10주년 공연과 영웅시대와의 지난 시간을 그린 공연 실황 영화다. 임영웅은 해당 고양 공연으로 누적 관객 100만명을 달성했다.

특히 이번 영화는 임영웅의 영화 가운데 최초로 4면 SCREENX로 상영된다. 정면 스크린과 좌우 벽면뿐 아니라 천장까지 영상을 확장해 보다 입체적이고 생생한 현장감을 선사할 예정이다.

영화 ‘임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움2’ 포스터. 물고기뮤직 제공

영화는 오는 18일 전국 CGV에서 단독 개봉한다. 러닝타임은 2시간 24분이다.

한편 팬클럽 영웅시대는 지난 5일 2020년부터 6년간 47억원을 기부하고 봉사를 이어온 공로를 인정받아 ‘2026 제15회 대한민국 나눔국민대상’ 물적나눔 부문에서 보건복지부 장관상을 받았다.

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