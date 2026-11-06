농협·농식품부, 샤인머스캣 소비촉진…농가 돕기 나선다

농협경제지주는 농림축산식품부와 함께 연말까지 총 420톤 규모의‘샤인머스캣 소비촉진 특별 할인행사’를 실시한다. 농협중앙회 제공

농협이 소비 둔화로 어려움을 겪고 있는 샤인머스캣 재배 농가를 돕기 위해 대규모 할인 행사에 나선다.

농협경제지주는 농림축산식품부와 함께 연말까지 ‘샤인머스캣 소비촉진 특별 할인행사’를 진행한다고 밝혔다.

올해 샤인머스캣은 여름철 폭염에 따른 생육 부진과 소비 둔화가 겹치면서 재배 농가의 어려움이 커진 상황이다. 이에 농협은 농가의 판로를 확대하고 소비자들의 구매 부담을 낮추기 위해 이번 행사를 마련했다.

전국 농협하나로마트에서는 샤인머스캣을 정상가보다 최대 20% 할인된 가격에 판매한다. 온라인 쇼핑몰 NH씽씽몰(농협몰)에서도 이달 하순부터 ‘고품질 샤인머스캣 기획전’을 열고 산지에서 엄선한 상품을 합리적인 가격에 선보일 예정이다.

소비자들의 관심을 끌기 위한 홍보 활동도 진행한다. 농협은 우리 농산물 소비촉진 홍보대사로 활동 중인 넷마블의 ‘쿵야레스토랑즈’와 협업해 소셜미디어(SNS) 홍보 콘텐츠를 공개할 계획이다.

유튜브 크리에이터와 대학생 서포터즈도 참여한다. 이들은 숏폼 영상 등을 제작해 샤인머스캣의 맛과 품질을 알리고 소비자와의 접점을 넓힐 예정이다.

고품질 상품의 안정적인 유통을 위한 산지 관리도 강화한다. 농협은 산지농협 및 사단법인 한국포도협회 등과 협력해 당도 16브릭스 이상의 샤인머스캣이 시장에 출하될 수 있도록 생산 현장에 대한 지도와 품질관리를 강화할 방침이다.

농협은 이번 행사를 통해 소비자에게는 품질 좋은 샤인머스캣을 합리적인 가격에 제공하고, 재배 농가에는 판매 확대 기회를 제공한다는 계획이다.

김주양 농협경제지주 농업경제대표이사는 “농업인들이 정성껏 재배한 우리 농산물이 소비자 식탁에 더 많이 오를 수 있도록 힘쓰겠다”며 “농협은 농림축산식품부와 함께 다양한 소비촉진 행사와 홍보 활동을 통해 우리 농산물의 소비 확대에 앞장서겠다”고 말했다.

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