李대통령, 6일 동티모르 대통령과 정상회담…협력 확대 논의

이재명 대통령은 6일 한국을 공식 방문한 조제 하무르 오르타 동티모르 대통령과 정상회담을 한다.



이날 오전 청와대에서 열리는 회담에서는 외교·안보, 지식재산, 기후변화, 교육, 인적 교류 등 다양한 분야의 협력 확대 방안과 지역 정세, 주요 국제 현안 등이 논의될 전망이다.

이재명 대통령. 연합뉴스

양해각서(MOU) 체결식, 오찬을 겸한 확대 회담, 공동 언론발표 등 일정도 예정됐다.



청와대는 오찬 메뉴로 양국의 식문화를 반영한 한식을 준비했다. 여기에는 오르타 대통령이 각별히 홍보하는 동티모르산 '에르메라 커피'도 포함됐다.



이 대통령은 또 오르타 대통령의 취향과 건강을 고려해 한국 자생 희귀식물 세밀화집, 에스프레소 잔 세트, 홍삼 등을 선물할 계획이다.



김성완 청와대 대변인은 서면브리핑에서 "내년 수교 25주년을 앞둔 오르타 대통령의 방한은 실질적 협력을 한층 확대·심화할 계기"라며 "우리나라가 글로벌 책임 강국으로서 동티모르의 지속가능한 발전과 역내 평화·번영에 기여를 확대할 기회가 될 것"이라고 설명했다.



1996년 노벨평화상 수상자인 오르타 대통령은 이 대통령의 초청으로 전날 한국을 공식 방문했다. 이는 2002년 양국 수교 이래 동티모르 정상의 첫 양자 공식 방한이다.



이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에서 "평화와 민주주의를 위해 평생을 헌신한 공로로 노벨평화상을 받은 오르타 대통령을 모시게 돼 뜻깊다"며 환영의 뜻을 표했다.



이어 "이번 공식 방한을 계기로 다양한 분야에서 실질 협력을 확대하고, 동티모르가 작년 아세안에 가입한 만큼 역대 평화와 번영을 위해 한층 더 긴밀히 협력하길 바란다"고 덧붙였다.

<연합>

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