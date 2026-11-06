부산에 에미레이트항공 ‘트래블 스토어’ 문 열어

부산에 에미레이트 항공의 ‘트래블 스토어’가 문을 열었다.

에미레이트 항공은 부산 및 인근 지역 고객들에게 국제선 항공권 예약부터 여행 일정 계획까지 다양한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하기 위해 서울에 이어 국내 두 번째 트래블 스토어를 공식 오픈했다고 6일 밝혔다.

트래블 스토어 내부 모습

부산 중구에 위치한 트래블 스토어는 고객들이 에미레이트 항공의 상품 및 서비스를 직접 살펴볼 수 있도록 마련된 전용 공간이다.

매장에는 전담 여행 컨설턴트가 상주하며 항공권 예약부터 여행 정보 안내, 일정 계획까지 고객 맞춤형 상담을 제공한다. 이를 통해 고객들은 에미레이트 항공의 전 세계 140개 이상 취항지로 구성된 글로벌 네트워크를 활용해 다양한 해외여행 기회를 탐색할 수 있다.

에미레이트 항공은 2005년 한국 취항 이후 서울–두바이 노선을 1만 4000회 이상 운항하며, 누적 500만 명 이상의 승객을 수송해 왔다.

부산에 문을 연 ‘트래블 스토어’

현재는 최신 프리미엄 이코노미 좌석과 업그레이드된 비즈니스 클래스를 갖춘 개조형 보잉 777-300ER 기종을 투입해 주 10회(EK323/325) 정기편을 운영하고 있다.

부산 트래블 스토어는 부산광역시 중구 중앙대로 118 남전빌딩 1층에 위치해 있다. 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지이며 주말 및 공휴일은 휴무다.

에미레이트 항공에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지 또는 미디어센터를 통해 확인할 수 있으며, 더 많은 여행 정보는 서울 및 부산 트래블 스토어에서 만나볼 수 있다.

에미레이트 항공 직원이 여행상품을 설명하고 있다.

이브라힘 가넴 에미레이트 항공 한국 지사장은 “부산 트래블 스토어를 통해 한국 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 돼 기쁘다”고 말했다.

또 그는 “여행 상품을 구매하는 과정에서 오프라인 매장은 여전히 중요한 역할을 하고 있고, 그 역할 역시 계속 변화하고 있다”라며 “개인 맞춤형 대면 서비스에 대한 기대가 높아지는 만큼 이번 매장이 부산 및 인근 지역 고객들이 보다 편리하게 여행을 계획할 수 있는 공간으로 자리매김하기를 바란다”라고 전했다.

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