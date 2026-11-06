나나, 탑과 열애 인정 후 악플 쏟아지자…“사생활, 미안할 일 아냐”

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 빅뱅 출신 가수 겸 배우 탑(최승현)과의 공개 열애 이후 쏟아진 악성 댓글과 일부 팬들의 비난에 직접 입을 열었다.

나나는 지난 5일 자신의 SNS를 통해 장문의 심경 글을 게재했다. 나나는 공개 열애를 인정한 이후 자신을 향해 악의적인 글을 작성하는 일부 누리꾼들을 언급하며 "열애 인정으로 제 선택과 자유는 무시한 채 의도적으로 악의적인 글을 쓰는, 자칭 팬이라는 분들에게 묻고 싶다"고 운을 뗐다.

이어 "제가 무슨 잘못을 했고, 어떤 피해를 입혔으며, 도덕적으로 물의를 일으켰느냐"고 반문했다.

특히 나나는 열애와 이를 인정하기까지의 과정은 개인의 사생활이라는 점을 분명히 했다. 그는 "열애와 이를 인정하기까지의 과정은 개인적인 사생활이자 삶"이라며 "미안해할 부분은 아니라고 생각한다"고 강조했다.

그동안의 연예계 활동과 팬들을 향한 고마움도 전했다. 나나는 "17년 동안 어떤 순간에도 매 순간 진심으로 일을 해왔고 최선을 다해왔다"며 "저 또한 사람인지라 감정적으로 흔들리고 불안정할 때도 있었지만, 주어진 일들에 허투루 임하거나 책임을 다하지 못한 적은 없었다"고 밝혔다.

이어 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들을 향해 애틋한 마음을 드러냈다. 그는 "17년이라는 시간 동안 제 곁에는 오직 저만의 행복을 바라며 응원해 주는 팬분들이 생겼다"며 "묵묵히 한결같은 마음으로 기다려주신 소중한 마음들을 지키고 싶었고, 저로 인해 더 행복하길 바랐다"고 전했다.

다만 자신을 향한 비난이 진정으로 자신을 아끼는 팬들에게까지 상처로 이어지는 상황에 대해서는 안타까움을 표했다.

나나는 "나나라는 사람을 연예인이라는 틀을 떠나 한 인간으로서 사랑하고 존중해 주는 팬분들에게까지 상처 주지 말아 달라. 더 이상 피해 주지 말아 달라"고 당부했다.

그러면서 "묵묵히 참고 견디고 계신 팬분들께 진심으로 죄송하다"며 "전하는 응원의 말 한마디 한마디의 소중함과 감사함을 기억하며 꼭 좋은 모습으로 보답하겠다"고 덧붙였다.

앞서 나나는 빅뱅 출신 탑과의 열애 사실을 공개적으로 인정해 화제를 모았다. 두 사람은 탑의 신곡 뮤직비디오 출연을 계기로 인연을 맺었으며, 이후 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

나나는 2009년 애프터스쿨 멤버로 데뷔한 뒤 가수와 배우 활동을 병행해왔다. 이후 ‘굿 와이프’, ‘킬잇’, ‘마스크걸’, ‘클라이맥스’ 등 다양한 작품에 출연하며 배우로 활동 영역을 넓혔다. 최근에는 넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’에서 희연 역을 맡아 시청자들과 만났다.

탑은 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔해 그룹 활동과 솔로 활동을 이어왔다. 이후 팀을 떠나 배우로도 활동했으며, 2024년 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임2’에 출연해 타노스 역을 맡았다.

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