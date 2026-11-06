입동 하루 앞두고 찬바람에 기온 ‘뚝’…일부 지역 서리 [오늘날씨]

입동(立冬)을 하루 앞둔 금요일인 6일은 전국이 대체로 맑은 가운데 강한 바람이 불어 체감온도가 매우 낮겠다.

가을비가 내린 5일 대구 팔공산국립공원 동화사지구에 단풍이 물든 가운데 한 시민이 우산을 쓰고 산책을 즐기고 있다. 연합뉴스

북서쪽에서의 찬 공기 남하로 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 아침 기온은 수도권을 중심으로 어제보다 5~8도가량 낮겠고, 낮 기온도 전국 대부분 지역에서 어제보다 3~10도가량 낮아지겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 8.0도, 인천 8.8도, 수원 7.0도, 춘천 9.8도, 강릉 13.5도, 청주 9.8도, 대전 8.9도, 전주 10.5도, 광주 11.3도, 제주 17.3도, 대구 8.6도, 부산 12.6도, 울산 10.4도, 창원 11.2도 등이다.

낮 기온은 서울 9도, 인천 9도, 수원 9도, 춘천 10도, 강릉 13도, 대전 11도, 청주 11도, 광주 14도, 전주 12도, 부산 16도, 울산 14도, 대구 13도, 제주 17도 등으로 예상된다.

급격한 기온변화가 일어나는 만큼 면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하고, 난로와 전기장판 등 사용 시에는 화재예방에도 각별히 유의해야 한다.

강원내륙과 산지를 중심으로 얼음이 어는 곳이 있겠고, 서리가 내리는 곳도 있으니 농작물 관리에도 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~2.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~5.5ｍ, 서해 1.5~3.5ｍ, 남해 1.0~3.5ｍ로 예상된다.

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