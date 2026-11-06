성남시, 아시안패러게임 탁구선수단에 포상금 1억8000만원

경기 성남시가 ‘2026 일본 아이치·나고야 아시안패러게임’에서 금메달 5개를 포함해 메달 8개를 휩쓴 장애인 탁구선수단에 1억8000여만원의 포상금을 지급했다.

성남시는 5일 시청 시장 집무실에서 신상진 시장과 선수단 등이 참석한 가운데 선수 4명과 지도자 2명에게 포상금 1억8030만원을 전달했다.

신상진 시장(가운데)과 일본 아이치·나고야 아시안패러게임에서 메달 8개를 획득한 성남시 장애인 탁구 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

대상자는 시청 직장운동부 장애인탁구팀 소속 윤지유·장영진·문성혜 선수, 김병영 감독, 김은지 코치와 성남시장애인체육회 소속 양복순 선수다.

이들은 지난달 18일부터 24일까지 일본 아이치·나고야에서 열린 아시안패러게임 장애인 탁구 종목에 출전해 금메달 5개, 은메달 2개, 동메달 1개를 따냈다.

윤지유 선수는 여자 단식·복식, 혼합 복식에서 모두 정상에 오르며 대회 3관왕의 영예를 안았다. 장영진 선수 역시 남자 복식과 혼합 복식에서 금메달을 목에 걸어 2관왕을 달성하고 남자 단식 은메달을 추가했다. 문성혜 선수는 혼합 복식 은메달을, 양복순 선수는 여자 복식 동메달을 각각 보탰다.

신 시장은 “한계를 뛰어넘는 열정과 도전으로 시민에게 큰 감동과 자긍심을 안겨준 선수단과 지도자들에게 감사드린다”며 “선수들이 더 큰 국제무대에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지속적이고 체계적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

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