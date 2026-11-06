성남 ‘닭죽촌’에 공공주택 들어서나…분당 재건축·원도심 이주 수요 대응

경기 성남시가 원도심 재개발과 분당 노후계획도시 정비사업(재건축)에 따른 대규모 이주 수요에 대응하기 위해 수정구 단대동 ‘닭죽촌’ 일대에 공공주택 조성을 추진한다.

성남시는 단대동 산164-3번지 일원 1만7230㎡를 신규 공공주택사업 후보지로 지정하고 한국토지주택공사(LH)의 사업 시행을 국토교통부에 공식 제안했다고 5일 밝혔다.

성남시 단대동 닭죽촌 일대 항공사진. 성남시 제공

이번 제안은 지난달 13일 국토부를 방문해 사전 필요성을 협의한 뒤 세부 개발 구상과 정책적 타당성을 수립해 이달 3일 공문으로 전달됐다. 사업 대상지는 지하철 8호선 산성역과 인접한 우수 광역교통망과 교육·체육시설, 공원 녹지 등 풍부한 기반시설을 갖추고 있어 신속한 주택공급이 가능한 적지로 평가받는다.

단대동 닭죽촌은 1960년대 후반 남한산성 등산로 주변에 형성됐다가 1997년 남한산성 정비사업을 거쳐 현재 위치로 이전한 대표적 향토 먹거리 상권이다. 그러나 코로나19 이후 상권 침체가 장기화하면서 상인들과 지역 주민들이 지속해서 부지 재개발을 건의해 왔다.

시는 이번 공공주택 조성을 통해 침체된 부지를 효율적으로 활용하고 수도권 주택공급 확대에도 기여한다는 방침이다.

신상진 시장은 “단대동 닭죽촌 일대는 교통과 인프라를 갖춰 정부의 주택공급 정책을 빠르고 효과적으로 실현할 핵심 거점”이라며 “원도심과 분당 정비사업 이주민의 안정적 재정착을 돕기 위해 도시계획·공원 등 관련 인허가를 적극 지원하고, 상인 및 주민들과의 소통에도 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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