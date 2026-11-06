케이크 앞 김민하, 17kg 빼고도 '디저트는 못 참아'

약 2년에 걸쳐 17kg가량 감량한 배우 김민하가 과일 찹쌀떡과 케이크 등 다양한 디저트를 즐기는 일상을 공개했다.

김민하는 지난 3일 자신의 인스타그램에 체리 모양 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게시했다. 공개된 사진에는 김민하의 자연스러운 일상과 다양한 먹거리가 담겼다. 김민하는 과일 찹쌀떡을 들고 셀카를 찍는가 하면 케이크를 바라보는 모습도 공개했다. 밤만주 등 먹음직스러운 디저트 사진도 눈길을 끌었다.

지난 7월 김민하는 작품 속 배역을 위해 약 2년 동안 16~17kg가량 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 당시 김민하는 영화 '우리 태양을 흔들자'에서 시한부 환자를 연기하기 위해 체중 감량을 결심했다고 밝혔다.

감량 방법으로는 하루 한 끼 소식과 꾸준한 운동을 꼽았다. 식사량을 줄이고 운동을 병행하면서 스트레스를 지나치게 받지 않는 선에서 약 2년에 걸쳐 체중을 감량했다고 전했다.

비만치료제의 도움을 받지 않았다는 사실도 밝혔다. 김민하는 당시 필라테스와 개인 운동 지도를 받았으며 평소 걷기를 즐긴다고 전했다. 자신의 SNS에 헬스장에서 촬영한 사진을 공개하며 운동하는 일상을 보여주기도 했다.

다만 건강한 체중 관리를 위해서는 무조건 식사 횟수를 줄이기보다 충분한 영양소를 섭취하면서 규칙적인 운동을 병행하는 것이 중요하다.

<뉴시스>

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