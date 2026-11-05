국민대 곽수량 교수, ‘세계 최상위 2% 연구자’ 선정

국민대는 융합바이오공학과 곽수량 교수가 스탠퍼드대와 엘스비어가 공동 발표한 ‘2026 세계 최상위 2% 연구자’ 명단에 선정됐다고 5일 밝혔다.

세계 최상위 2% 연구자는 학술 데이터베이스 스코퍼스(Scopus)를 바탕으로 논문 인용 지표와 연구 성과 등을 분석해 학문 분야별로 연구 영향력이 높은 연구자를 선정한 것이다.

곽 교수는 합성생물학과 계산생물학을 기반으로 기능성 미생물과 생물소재를 설계하고, 다양한 생체 정보를 통합 분석하는 다중오믹스 기법으로 효능을 검증하는 연구를 해왔다. 대표 성과로는 대변이식 치료가 장내 미생물 생태계와 항생제 내성 유전자에 미치는 영향을 규명한 연구, 효모 세포벽 올리고당의 프리바이오틱 기능을 규명하고 강화한 연구 등이 있다.

현재 한국연구재단의 지원을 받아 장내 미생물 생태계의 회복·최적화와 미생물 기반 기능성 소재 생산을 연구하고 있다. 질환 치료나 진단 기능을 갖춘 미생물을 개발하고, 미생물을 활용해 건강기능·의약 소재를 생산하는 정밀발효기술 등을 개발하는 내용이다.

곽 교수는 “연구실 학생들과 국내외 공동연구자들이 함께 쌓아 온 성과를 인정받게 되어 감사하고 기쁘다”며 “실험실에서 설계한 미생물과 소재가 실제 사람의 건강 증진으로 이어질 수 있도록 산업 현장과 연결하고 임상적 검증까지 아우르는 연구로 발전시켜가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지