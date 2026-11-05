이 대통령 "알고리즘에 갇히지 않는다…욕도 보고 비난도 본다"

이재명 대통령은 5일 SNS(사회관계망서비스) 활동과 관련 "논란이라는 것도 두려워할 게 아니라 합리적인 논쟁과 토론은 많이 할 수록 좋다"고 말했다.

이 대통령은 이날 공개된 유튜브 대담 프로그램 '대통령의 Y(와이)' 첫 회에서 'SNS 좀 줄이는 게 어떠냐고 말하는 분들 굉장히 많다'는 진행자 질문에 "일리가 있다"면서도 이같이 말했다.

이 대통령은 "논란이라고 하는 것은 가치가 있는 것이다. 이 입장과 저 입장이 있다. 한 쪽의 입장만 있으면 그건 논란이라고 하지 않는다"며 "대개의 경우 사회 현상은 그렇다"고 했다.

또 "대통령이 왜 SNS를 하느냐는 그런 질문처럼 들린다. 대통령이 왜 현장에 가서 사람을 만나냐는 얘기와 똑같이 들린다"며 "SNS에도 사람이 산다고 하는 게 제 생각"이라고 했다.

이어 "거기도 사람이 있는 것이고 그 사람들도 대한민국 국민이고 그 속에서 제가 이렇게 아이디어를 얻는 경우도 매우 많다"며 "중요한 현황을 발견하기도 하고, 보고서보다 훨씬 빨리 파악하기도 한다"고 했다.

이 대통령이 자신을 비판하는 SNS 의견을 인용해 반박하는 데 대해선 "공개된 공간에서 저한테 소리를 지른 것이지 않나. 저한테 말을 한 것"이라며 "공개적으로 했으니까 거기에 답해준 것"이라고 했다.

그러면서 "권한이 클수록 주변에서 좋은 얘기만 하게 된다. 오히려 저한테 있는 대로 얘기해 주는 사람을 고맙게 생각한다"고 했다.

이 대통령은 "'알고리즘에 갇혔다'고 주장하는 사람들이 (있는데) 저는 갇히지 않는다. 욕도 보고 비난도 본다"고 했다. 이어 "그런 걸로 상처 잘 안 받는다"며 "많이 활용해야 한다. 더 넓힐 생각"이라고 덧붙였다.

국무회의 생중계에 대해서는 "국무회의를 공개했으면 계엄이 가능했겠냐"고 되물었다. 이 대통령은 "대통령이 하는 공적인 일은 국민의 일이다. 제 일이 아니다"라며 "어떻게 결정을 하는지, 어떤 게 문제인지 또 어떤 결정이 이뤄지는지를 가급적이면 주인한테 보여줘야 한다"고 했다.

이어 "머슴이 주인 못 보게 칸막이하고 숨어서 하면 안 된다"며 "보고 안 보고는 자유다. 그러나 보고 싶으면 보고 확인할 수 있다"고 말했다. 모든 현안을 공개하는 것은 아니며, 공개 논의 사안과 비공개 논의 사안을 분류해 회의를 진행한다고 설명했다.

생중계 과정에서 발언 실수 등이 논란이 되는 데 대해서는 "부작용이 없다고 할 수 있겠나"라면서도 "오류, 아니면 부적절함 이런 것들이 노출될 때도 있다. 그거는 감내할 만한 정도라고 생각된다, 아직까지는"이라고 했다.

최근 국무회의에서 자살 관련 통계를 잘못 언급해 논란이 된 데 대해서는 화면에 띄운 데이터를 잘못 표현한 것이라며 "그것 때문에 공개를 안 할 이유가 되지는 않는다"고 했다.

이 대통령은 "제가 원래 공개를 좋아한다"며 "신뢰를 획득하는 방법 중 하나"라고 했다.

이 대통령은 특별감찰관 임명과 관련 "앞으로도 계속할 생각"이라고 했다.

이 대통령은 "위험한 상황을 막을 수 있다. 예방할 수 있다"며 "수석이든, 가족들이든, 청와대 식구들이 '아, 이제 특별감찰관이 언제든지 쳐들어올 수 있다'라고 생각하면 더 조심하겠죠"라고 했다.

그러면서 "예방하는 효과도 있으면 (국정운영) 신뢰도도 올라가기 때문에 앞으로도 계속 할 생각"이라고 강조했다.

취임 후 가장 보람을 느꼈던 일로는 경제 지표의 회복을 언급했다. 이 대통령은 "제가 취임한지 1년 6개월도 아직 안 됐다. '왜 이렇게 어려워'라고 생각할 만하다"면서도 "시간을 조금 주면 좋겠다"고 했다. 그러면서 "대한민국의 경제 상황이 아주 급격하게 개선됐다. 특히 그 핵심적인 지표로 수출이나 무역수지 흑자 이런 것이 있다. 외환 문제나 이런 걱정을 다 털어냈다"고 했다.

이 대통령은 '가장 슬펐던 일은 어떤 것이냐'는 질문에는 "누군가 죽어 가는 상황이 제일 슬프다"라며 "오늘 어디서 산업재해로 몇 명이 어떻게 사망했으며 무슨 대형 사고가 나서 누가 어떻게 됐다는 게 참 많다. 그런 걸 볼 때가 제일 안타깝다"고 했다.

일상에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 하루 일상을 묻는 진행자 질문에 "제가 부모님한테 재산은 못 물려받았는데 좋은 걸 물려받았다"며 "첫째는 체력이고 둘째는 피부 하얗다는 것"이라고 했다.

이 대통령은 "그런 얘기 많이 한다. 피부가 많이 곱다"며 "어머니한테는 제가 언제나 감사하게 생각한다"고 했다.

또 "하나는 체력인데 저는 아무데나 머리만 대면 그냥 잠든다"며 "제 아내가 놀랍다고 한다"고 했다.

이 대통령은 "하루에 여섯시간 정도 잔다"며 "잠은 잘 자니까 걱정하지 말라. 잠 못 자는 것 아니냐고 그러던데"라고 했다.

<뉴시스>

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