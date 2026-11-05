서울시립대, 논술시험서 스마트안경 착용 수험생 고소

서울시립대가 수시 논술 입시 시험에서 스마트안경을 이용해 부정행위를 저지른 수험생 2명을 경찰에 고소했다.

서울 동대문경찰서는 서울시립대 논술 고사장 내 스마트안경 부정행위자 2명에 대한 업무방해 혐의 고소장을 지난달 26일 접수했다고 5일 밝혔다.

서울시립대는 지난달 3일 자연계열 수리논술 고사장에서 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경을 착용·소지하고 있던 수험생 2명을 적발했다. 대학은 이들을 곧바로 퇴실 조치하고 향후 3년간 서울시립대 입학시험 응시 자격을 박탈했다. 이어 같은 달 13일 입학전형관리위원회 심의를 거쳐 이들에 대한 고소를 의결했다.

앞서 지난달 22일 연세대에서도 논술 시험 중 AI 기능이 탑재된 스마트 안경을 착용한 수험생이 적발됐다. 학교 측은 그를 형사 고발하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다. 연세대는 “입시의 공정성과 신뢰를 훼손하는 행위에 무관용 원칙을 적용해 엄정하게 대응하겠다”고 했다.

대학수학능력시험에도 스마트 안경에 대한 감독이 강화된다. 한국교육과정평가원에 따르면 스마트 안경 등 무선 기기를 1교시 시작 전 제출하지 않고 시험 중 착용하면 당해 시험이 무효로 처리되고 다음 연도 시험 응시 자격이 박탈된다.

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