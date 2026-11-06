‘정보공개포털’서 개인정보 무더기 노출

정부가 운영하는 정보공개포털에서 주민등록번호와 암 진단 정보 등 개인정보가 노출된 것으로 확인됐다. 행정안전부는 원문정보 다운로드 서비스를 일시 중단하고 모든 공공기관에 공개 문서를 전수점검하도록 했다.

5일 행안부에 따르면 정보공개포털에 공개된 일부 결재 문서에서 공무원과 민간인의 개인정보가 노출됐다. 일부 문서에는 주민등록등본 원본이 첨부돼 주민등록번호 13자리와 주소 등이 그대로 드러났다. 병가·질병휴직 관련 문서에서는 암 진단명과 질병분류코드 등 민감정보까지 노출된 것으로 전해졌다.



정보공개포털은 국민 알권리를 위해 중앙행정기관과 자치단체 등이 생산한 결재 문서 등을 찾아보거나 원문 내려받기 서비스 등을 제공하는 정부 사이트다. 개인정보를 걸러내는 필터링 기능이 마련돼 있지만, 일부 문서에서는 제대로 작동하지 않은 것으로 나타났다. 행안부는 노출된 개인정보가 어느 정도 규모인지 파악하기 위해 모든 공공기관에 공개 문서에 대한 전수 점검을 요청했다. 재발 방지 대책도 내놨다. 정보공개포털 내 개인정보 필터링 시스템을 정비해 개인정보 노출을 최대한 예방하고, 개인정보 필터링 소프트웨어를 신규 도입하는 등 시스템을 개선할 방침이다.



행안부는 이날 설명자료를 내고 “정보공개포털 일부 문서에서 개인정보가 노출돼 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 송구스럽게 생각한다”고 사과했다.

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