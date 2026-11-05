한국남동발전, ‘2026년 녹색금융 우수기업’ 선정

한국남동발전이 친환경 녹색금융을 적극 활용해 재생에너지 투자 확대에 기여한 공로를 정부로부터 인정받았다.

한국남동발전은 5일 기후에너지환경부와 한국환경산업기술원이 공동 주관한 ‘2026년 녹색금융 우수기업 시상식’에서 기후에너지환경부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

2026 녹색금융 우수기업 시상식 단체사진. 한국남동발전 제공

이번 수상은 한국남동발전이 한국형 녹색채권을 선제적으로 발행해 해상풍력 등 재생에너지 사업 확대를 추진하고, 국내 녹색금융 활성화를 이끈 공로를 높게 평가받은 결과다.

앞서 한국남동발전은 지난 6월 1000억원 규모의 한국형 녹색채권을 발행했다.

채권 발행을 통해 조달한 자금 전액은 해상풍력 발전사업 투자재원으로 배정됐다.

이를 통해 대규모 재생에너지 사업에 필요한 자금을 안정적으로 확보하는 한편 금융시장의 친환경 투자 수요를 실질적인 에너지 전환 사업으로 연결했다는 지적이다.

한국형 녹색채권은 정부의 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 기준에 부합하는 친환경 사업의 자금 조달을 목적으로 발행되는 채권이다.

조달된 자금의 사용처가 엄격히 녹색사업으로 한정되며, 외부 전문기관의 사후 검토와 자금 집행 내역 보고 과정 등을 거쳐 투명성과 신뢰성을 높인 것이 특징이다.

한국남동발전은 이번 수상을 계기로 정부의 친환경 에너지 전환 정책에 더욱 발맞춰 나갈 계획이다.

향후에도 녹색채권 발행을 지속적으로 추진해 재생에너지 투자를 위한 재원을 안정적으로 확보하고, 해상풍력을 필두로 한 친환경 중심의 사업구조 전환에 박차를 가할 방침이다.

한국남동발전 관계자는 “이번 장관상 수상은 녹색금융을 적극 활용해 에너지 전환을 이뤄내고자 한 노력을 대외적으로 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 녹색채권 발행을 확대해 재생에너지 투자를 지속적으로 늘리고, 국가 탄소중립 실현에 선도적인 역할을 하겠다”고 말했다.

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