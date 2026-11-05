도심 속 숲 즐긴다…대전 유림공원서 산림문화 페스티벌

도심 속 숲의 가치를 체험할 수 있는 축제가 열린다.

한국산림복지진흥원은 개원 10주년을 맞아 오는 7~8일 이틀간 대전 유성구 유림공원에서 ‘2026 산림문화 페스티벌’을 연다고 5일 밝혔다.

대전 유림공원 전경. 대전 유성구 제공

‘숲에 그린(Green) 산림문화’를 주제로 열리는 이번 행사는 도심 현장에서 국민이 직접 숲을 체험하고 즐기는 가족 참여형 축제로 운영된다.

축제는 문화·연결·채움·경험 등 모두 4개 테마 구역으로 나뉘어 다채롭게 펼쳐진다.

‘문화’ 구역에서는 개막 퍼포먼스와 다채로운 문화공연이 진행된다. ‘연결’ 구역에서는 전국의 산림복지시설과 산림복지전문업체가 자연 소재를 활용한 체험 프로그램이 마련된다.

‘채움’ 구역에는 다양한 임산물 먹거리를 즐길 수 있는 푸드트럭과 ‘산림문학 100선’으로 지정된 서적을 읽으며 쉬어갈 수 있는 독서 휴식 공간이 들어선다. ‘경험’ 구역에서는 전국 산림복지시설의 대표적인 산림 교육·치유·문화·레포츠 프로그램을 무료로 체험할 수 있다.

김종남 한국산림복지진흥원장은 “국민이 숲의 가치를 일상에서 직접 경험하고 가족과 함께 뜻깊은 추억을 만들기 바란다”며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 산림복지서비스와 선진 산림문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.

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