與 “이제 수사로 규명” vs 野 “李대통령, 법정 세울 것”

‘조작기소 특검법’이 5일 국회 본회의에 상정되고 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)에 돌입하면서 여야 대치가 국회 안팎으로 확대되고 있다. 더불어민주당은 공소취소 관련 조항까지 삭제한 만큼 특검법 처리를 더 이상 미룰 수 없다는 입장이지만, 국민의힘은 이재명 대통령의 재판을 없애려는 시도라며 장외투쟁까지 예고했다. 양측의 강경 대치로 주택공급 관련 민생법안 처리 협상이 막히고 내년도 예산안 심사 일정까지 흔들리고 있다.



민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 정점식 원내대표는 이날 오전 조정식 국회의장 주재로 약 20분간 비공개 회동을 갖고 본회의 안건을 협의했지만 접점을 찾지 못했다. 민주당은 특검법 상정을 요구했고, 국민의힘은 여야가 합의한 안건만 올려야 한다고 맞섰다. 전날에 이어 의장 중재에도 협상이 결렬되면서 여야의 충돌은 본회의 필리버스터로 이어졌다.

더불어민주당 한병도 원내대표(앞줄 오른쪽 두 번째)를 비롯한 의원들이 5일 국회 본회의를 앞두고 열린 의원총회에서 국민의례를 하고 있다. 한 원내대표는 ‘조작기소 특검법’에 대해 “헌정질서를 유린한 악행이 만천하에 드러났는데, 모른 체하고 덮고 가자는 건 결코 정상이 아니다”라고 밝혔다. 남정탁 기자

양측은 특검법의 성격부터 정면으로 맞서고 있다. 한 원내대표는 회동 뒤 기자들과 만나 “이번 국회에서 조작기소 특검법을 반드시 처리하겠다는 입장”이라고 밝혔다. 논란이 됐던 공소취소 관련 내용과 기존 사건의 이첩 요구권까지 삭제한 만큼 야당이 반대할 명분이 없다는 주장이다.



한 원내대표는 앞서 정책조정회의에서도 “올해 4월 있었던 국정조사를 통해 정치 검찰의 조작 수사, 조작 기소의 정황이 구체적으로 드러났다”며 “이제 수사로 사실관계를 확인하고 실행자부터 지시·보고 체계까지 확실히 규명해야 한다”고 강조했다. 특검의 목적은 재판에 개입하는 것이 아니라 수사 과정에서 진술 회유와 증거 왜곡 등 위법행위가 있었는지 밝히는 데 있다는 것이다.



반면 국민의힘은 공소취소 조항을 삭제했더라도 특검을 통해 이 대통령의 기존 재판에 영향을 미치려는 본질은 달라지지 않았다고 주장했다. 정 원내대표는 이날 최고위원회의에서 “반드시 이재명 대통령을 법정에 세우겠다. 민주당을 단죄하겠다”고 말했다. 장동혁 대표도 “공소취소 관련 조항을 삭제했더라도 법안의 목적은 달라지지 않았다”며 여당을 압박했다.



국민의힘은 국회의장에게 직접 항의하며 국회 운영 방식도 문제 삼았다. 정 원내대표는 여야 협상 뒤 중진 의원들과 함께 조정식 의장을 찾아가 합의된 안건만 본회의에 상정해 달라고 요구했다. 중진 의원들은 “청와대 하명을 받아 계속 국회를 운영하는 것 같다”고 반발했다. 국민의힘은 법사위 심사 과정에서 수정안이 잇따라 제시된 점도 비판했다. 최수진 원내수석대변인은 문재인 전 대통령 사위의 특혜 채용 의혹 등까지 수사 대상에 추가됐다며 법안을 “누더기 법안 수준”이라고 평가했다.

국민의힘 의원들이 5일 국회에서 열린 의원총회에서 더불어민주당의 ‘조작기소 특검법’ 처리에 항의하며 규탄 구호를 외치고 있다. 정점식 원내대표는 해당 법안을 “헌정 사상 최악의 반헌법적 의회 쿠데타, 특검 쿠데타”라고 비판했다. 앞줄 왼쪽부터 임이자 정책위의장, 장동혁 대표, 정 원내대표, 김승수 원내운영수석부대표.남정탁 기자

특검법 처리를 둘러싼 갈등은 본회의를 넘어 장외 대결로 번지고 있다. 국민의힘은 6일 국회 본관 앞 계단에서 집회를 열고, 7일에는 경복궁역 1번 출구에서 장외투쟁에 나설 계획이다. 8일에는 청와대 앞에서 최고위원회 현장회의를 열고 1인 시위도 시작한다는 방침이다. 특검법이 본회의에서 처리되더라도 국민의힘이 장외 여론전을 이어가겠다는 것으로, 당분간 여야 간 협상 재개의 문턱도 높아질 것으로 보인다.



더 큰 문제는 특검법을 둘러싼 대치가 예산과 민생법안 처리까지 가로막고 있다는 점이다. 전날 국회 법제사법위원회에서는 특검법 상정을 둘러싼 충돌로 국민의힘 의원들이 퇴장하면서 예산안 보고가 야당 불참 속에 진행됐다. 국민의힘 내부에서는 예산심사 보이콧까지 거론됐다. 다만 최 원내수석대변인은 “(예산심사) 보이콧까지는 아니고 지금 예산결산특별위원회를 미루자고 협의하고 있는 것으로 안다. 양당 간사가 계속 이야기 중”이라고 전했다.



주택공급 관련 민생법안 처리 협상도 난항을 겪고 있다. 민주당은 도시정비법·도시정비촉진법·용산공원특별법 등 3개 법안을 특검법과 분리해 신속히 처리해 달라고 요청했지만 합의에 이르지 못했다. 천준호 민주당 원내운영수석부대표는 “국민의힘이 정치적 이유로 민생법안 처리를 필리버스터로 제한하려 한다”고 비판했다. 특검법 처리를 놓고 시작된 여야의 충돌이 다른 법안에 대한 필리버스터와 예산심사 일정 조정으로 이어질 경우 정기국회 운영 전반에 차질이 불가피하다는 우려가 나온다.

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