트럼프, 국면전환용 북·미대화 가능성… 의회 견제 최대 변수 [美 ‘블루 쓰나미’]

미국 의회 권력이 야당인 민주당으로 넘어가면서 도널드 트럼프 행정부가 적극 추진해 온 북·미 대화와 대미 투자의 향방에 관심이 쏠린다. 트럼프 대통령이 선거 패배에 따른 정치적 타격을 만회하기 위해 북·미 정상외교에 힘을 쏟을 수 있지만, 대북제재 완화 등 후속 조치는 의회의 견제를 받을 수 있다는 분석이 나온다. 통상 분야에서는 행정부 권한을 활용한 관세·투자 압박이 이어질 것이란 관측이 제기된다.

역사적 첫 북미정상회담이 열린 지난 2018년 6월 12일 싱가포르 센토사 섬 카펠라호텔에서 미국 도널드 트럼프 대통령과 북한 김정은 국무위원장이 산책하고 있다. 연합뉴스

◆북·미대화 향방은



북·미 정상회담에는 의회의 사전 승인이 필요하지 않은 만큼 여소야대 구도에서도 트럼프 대통령의 ‘톱다운’ 대화 추진은 가능하다. 외교적 성과를 통해 국면전환을 꾀할 정치적 유인도 여전하다. 최근 북·미가 상호 비난을 자제하고 북한도 대화 가능성을 열어두고 있다는 점은 이러한 관측을 뒷받침한다.



김여정 노동당 총무부장은 지난 4일 담화에서 미국을 향해 북한의 국가 이익과 반드시 일치하지는 않는다면서도 “평화수호를 위한 선택지에는 분명 대화가 포함되어 있다”고 밝혔다. 트럼프 대통령이 연내 북·미 대화 추진 의사를 밝힌 가운데 김 부장이 직접 ‘대화’를 언급한 것이다. 트럼프 대통령이 비핵화 의제를 전면에 내세우지 않고 제재 완화 등 북한의 요구를 어느 정도 수용할 경우 북·미 정상이 재회할 수 있다는 전망이 나온다. 다만 민주당이 장악한 의회가 입법과 예산 통제, 청문회 등을 통해 제동을 걸 수 있어 회담이 성사되더라도 제재 해제 등 합의 이행은 난항을 겪을 수 있다.



북한의 전략적 판단도 주요 변수다. 김정은 국무위원장이 정상 간 담판이 가능한 트럼프 대통령을 선호할 수 있다. 그러나 합의 이행을 담보하기 어려운 미국 대통령과 협상할 유인이 얼마나 있을지는 불분명하다. “미국의 대조선 적대시 본질은 변하지 않는다”는 북한의 구조적 불신 역시 대화 여부를 결정하는 주요한 요인이다. 트럼프 대통령의 정치적 입지 약화를 북한이 외교적 기회로 여길 수도 있다는 분석도 나온다. ‘검증 가능한 비핵화’와 북한 인권문제를 중시하는 민주당의 차기 집권 가능성이 높은 만큼 김 위원장으로서는 트럼프 대통령의 남은 임기 동안 미국과 관계 개선의 출구를 모색할 수 있다는 것이다.



김희교 광운대 동북아문화산업학부 교수는 “하노이 때는 대화의 입구부터 북한이 핵무기 시설을 일단 내어줬어야 했지만, 지금은 그런 조건이 전혀 없다는 점에서 다르다”며 “김 위원장은 그나마 트럼프 대통령이 집권하는 2년이 미국과 기본적인 적대관계에서 화해의 출구를 찾을 기회로 인식할 수 있다”고 진단했다.

사진=로이터연합뉴스

◆관세·투자 압박 변화는



여소야대로 바뀐 정치 지형은 대미 투자와 관세 등 한·미 통상 관계에도 변수로 작용하겠지만 일단 미국의 관세 압박은 계속될 것이란 관측이 우세하다. 미국의 통상 조치가 대부분 행정부 권한인 만큼 이번 선거 결과만으로 급격한 정책 변화가 나타나기는 어렵기 때문이다. 산업통상부 고위 관계자는 5일 “미국의 대외경제정책이 단기간에 급격히 바뀔 가능성은 크지 않다고 본다”며 “미국의 새 의회 구성 상황을 주시하면서 미국 측과 접촉을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.



전문가들은 추가적인 통상 압박과 대미 투자 환경 변화 가능성을 제기했다. 구기보 숭실대 교수(국제통상학과)는 “트럼프는 트럼프대로 압박하고 의회는 의회대로 압박할 수 있다”며 “기존에 약속한 투자 외에도 반도체·자동차·배터리 등의 미국 현지 생산 확대를 요구할 가능성이 크다”고 전망했다. 정인교 인하대 명예교수(국제통상학과)는 “트럼프 대통령이 법률상 부여된 통상 권한을 최대한 활용하면서 기존의 관세 압박은 오히려 강화될 수 있다”며 “다만 트럼프 대통령과 하워드 러트닉 상무장관의 일방적인 대미 투자 압박에서 부분적으로 자유로워져 우리도 투자 계획을 고민할 시간적 여유를 갖게 될 것”이라고 짚었다.



대통령 평화외교특별보좌관인 더불어민주당 송영길 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “트럼프 행정부와 민주당 의회를 동시에 상대해야 하는 고차방정식의 외교 국면에 들어섰다”고 평가했다. 한성숙 국무총리는 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 “한국과의 관계에서 큰 변화는 없을 거라고 본다”고 밝혔다. 한 총리는 부처별로 현안에 따른 대응 방안을 검토하고 있다고 덧붙였다.

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