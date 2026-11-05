[인사] 한일홀딩스 외

한일홀딩스 ◆임원 승진 <한일시멘트> △전무 허권회 △상무 나상철 임섬근 <한일산업> △사장(대표이사 내정) 이노선 △상무 이종훈 △상무보 박영철 <한일 L&C> △상무 최길용 박상진 <한일인터내셔널> △부사장(대표이사 내정) 최인석 <한일E&C> △상무보 김정렬
대보그룹 ◆임원 승진 <대보건설> △상무보 류영국 신준식 정대성 <대보유통> △사장 최재훈 △상무 김갑록 △상무보 강민구 <대보정보통신> △사장 채승언 △상무 최석우 △상무보 임창빈
LS그룹 <승진> ◆부사장 △김우태(LS전선) ◆전무 △조문기(E1) 김병옥(LS마린솔루션) 홍영호(LS머트리얼즈) ◆상무 △변정일(LS전선) 김희중(LS ELECTRIC) 구소희(〃) 곽성석(LS MnM) 고완(LS엠트론) 전진만(E1) 손태원(가온전선) 오창호(LS메탈) 김성직(GRM) ◆신규 이사 선임 △금동희(LS전선) 허회덕(〃) 이수길(〃) 박창훈(〃) 이상수(LS ELECTRIC) 허영무(〃) 하상균(LS MnM) 이충화(〃) 정근붕(LS엠트론) 도승욱(〃) 박현창(E1) 이정민(INVENI) 구원경(〃) 최준환(예스코) 권세진(가온전선) 박재현(LS메탈) 김태규(LS ITC)
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