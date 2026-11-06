카카오, 연내 AI 서비스 3종 출시

카카오가 광고·커머스 등 플랫폼 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 실적 개선을 이어갔다. 연말까지 인공지능(AI) 서비스 3종을 출시해 새 성장동력을 확보하고, 자사주 매입·소각을 통해 주주환원도 강화한다.

카카오는 3분기 연결기준 매출 2조867억원, 영업이익 2403억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 각각 6%, 7% 증가했다.

카카오는 연내 AI 서비스 상용화에 속도를 낸다. 다음 달 카카오톡 어디서나 이용할 수 있는 AI 비서 ‘카나나 스페이스’ 시범 서비스를 시작한다. 여러 AI 서비스를 한곳에서 이용하도록 하는 ‘모두의 AI’와 PC에서 자료 수집·업무 수행을 지원하는 AI 에이전트 ‘칸바스’도 연내 정식 출시할 계획이다. 올해 AI 월간 활성 이용자 1000만명, 2030년 일간 활성 이용자 2000만명 확보가 목표다.

카카오는 주주가치 제고를 위해 1500억원 규모의 자사주를 매입해 전량 소각하기로 했다. 재상장 예비심사에 시간이 더 소요되면서 인적분할 기일은 내년 1월1일에서 2월1일로, 변경상장·재상장일은 1월27일에서 2월25일로 미뤘다.

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