권력이 된 말… 스피커의 책임을 묻다

시대의 딜레마, 한국의 스피커들/ 지승호/ 인물과사상사/ 1만7000원

말이 권력이 된 시대다. 유튜브와 팟캐스트를 통해 정치 스피커들은 대중의 생각을 움직이고 여론을 형성한다. 때로는 정치인보다 강한 영향력을 행사하기도 한다. 문제는 그들의 말이 시민의 비판적 사고를 돕는가, 아니면 특정 진영의 확신을 강화하는가다.



전문 인터뷰어인 저자는 유시민, 김어준, 진중권, 최욱, 정영진, 전원책, 전한길, 고성국 등 진보와 보수를 대표하는 8명의 스피커를 통해 한국 사회 공론장의 현실을 들여다본다.

지승호/ 인물과사상사/ 1만7000원

저자는 이들이 대중의 마음을 사로잡은 방식과 정치적 영향력을 분석하면서 각자의 화법에 담긴 모순과 한계도 짚는다. 유시민의 논리와 해석, 김어준의 의혹 제기와 검증 책임, 진중권의 비판 기준 변화, 최욱의 풍자와 유머, 정영진의 질문하는 태도를 살핀다. 전원책의 강한 캐릭터, 전한길의 대중적 전달력, 고성국의 정치적 해석도 분석 대상이다.



책의 핵심은 스피커에 대한 단순한 호불호가 아니다. 영향력이 커질수록 발언의 책임도 커져야 한다는 것. 진영 논리와 맹목적인 확신이 지배하면 공론장은 토론의 공간이 아니라 서로의 생각을 확인하는 공간으로 전락하기 때문이다.



저자는 “목소리가 넘치는 시대에 필요한 것은 더 큰 목소리가 아니라 타인의 생각을 경청하고 스스로 질문하며 판단하는 시민의 힘”이라고 강조한다.

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