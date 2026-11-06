울진서 만나는 청정 바다의 맛과 흥

경북 울진군이 6일부터 8일까지 죽변항 일원에서 ‘2026 죽변항 수산물축제’를 개최한다.



5일 군에 따르면 죽변항 축제의 문은 지역 예술단체의 공연으로 열린다. 이어 맨손 활어잡기 체험을 비롯해 수산물 즉석경매, 수산물 해체쇼와 시식 행사가 줄줄이 기다린다. 6일 오후에는 트로트 가수 나태주의 축하공연이 펼쳐지며 축제의 흥을 한껏 돋울 예정이다. 축제의 하이라이트는 7일이다. 낮에는 군민과 관광객이 어우러지는 화합 미니 올림픽과 물회 퍼포먼스가 열리고 맨손 활어잡기와 즉석경매도 계속된다. 오후에는 푸른 바다를 배경으로 풍어와 만선을 기원하는 ‘어선 퍼레이드’가 펼쳐진다.



개막식과 함께 밤하늘을 수놓는 불꽃놀이가 터지고 박서진·박현빈·박주희 등 트로트 가수들이 잇따라 축하공연에 나서 죽변항의 가을밤을 달굴 예정이다.



마지막 날인 8일에는 ‘전국스타탄생’ 본심 공개녹화와 군민화합한마당이 진행돼 축제의 대미를 장식할 예정이다.



울진군은 이번 축제가 지역 수산물을 널리 알리고, 관광객 유입을 통해 어업인 소득과 지역경제에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

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