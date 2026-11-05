케이투세이프티, 방한 안전화 'K2-67BE' 출시…에어로겔 적용

사진=K2 Safety(케이투세이프티)의 ‘K2-67BE’

겨울철 옥외 작업용 안전화는 기본 보호 성능과 함께 내부 온도를 유지하기 위한 단열 기능이 요구된다. 고용노동부는 한파 대비 근로자 건강보호 수칙을 통해 보온·방수 기능이 있는 신발 착용을 권고하고 있다.

산업안전 브랜드 K2 Safety(케이투세이프티)의 'K2-67BE'는 기존 모델 'K2-67S'를 기반으로 제작된 6인치 보통작업용 방한 안전화다. 내부 안감에 퍼(Fur) 소재를 배치하고 신발 양 측면에 에어로겔 단열재를 삽입해 방한 기능을 더했다.

에어로겔은 나노 단위 미세 기공 구조를 갖춘 경량 고체로, 열전도를 낮추는 단열 소재로 활용된다. NASA의 화성 탐사 로버 등 우주 분야에서도 단열 소재로 활용된 바 있다.

케이투세이프티에 따르면 회사는 5℃ 항온 챔버 환경에서 K2-67BE와 일반 안전화의 내부 온도 변화를 대조 측정했다. 시험 결과 K2-67BE의 내부 온도 하강 속도가 일반 제품 대비 완만하게 나타났다.

시험 개시 2시간 경과 시점의 K2-67BE 전면부 내부 온도는 외부 환경 대비 약 1.1℃ 높게 유지됐다.

갑피용 천연 소가죽에는 발수 코팅을 적용해 수분 침투를 줄이도록 했다. 파이론 소재 미드솔은 보행 시 충격 완화를 돕고, PU 소재 인솔은 완충 기능을 담당한다. BOA 다이얼 시스템을 적용해 착용 시 조임 강도도 조절할 수 있도록 했다.

K2 Safety 관계자는 “K2-67BE는 K2-67S의 장점은 살리면서 겨울에 필요한 보온을 더한 제품”이라며 “계절과 작업 환경에 맞춰 기능과 착용 편의를 함께 고려하여, 앞으로도 현장에 필요한 안전화를 꾸준히 선보일 계획”이라고 밝혔다.

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