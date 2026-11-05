서인영, 과거 월 지출만 2억원이었다…“현재 통장 잔고 4만원”

E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’ 화면 캡처

가수 서인영이 과거 한 달에 2억원을 지출했던 소비 습관과 달라진 현재 경제 상황을 솔직하게 공개한다.

5일 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’ 6회에서는 가수 겸 방송인 그리(김동현)가 일일 수강생으로 출연해 서인영, 미미미누와 함께 ‘돈’을 주제로 이야기를 나눈다.

이날 서인영은 재테크 수업에 대한 기대감을 드러내며 “인생에서 더 배울 게 있나 싶었는데 아직도 배울 게 많다”고 말한다.

이어 어린 시절부터 방송에서 봐왔던 그리를 향해 “아기 때 TV로 봤었는데 잘생긴 청년이 다 됐다”며 반가움을 표현한다.

올해 곧 서른을 앞둔 그리는 해병대 만기 전역 후 군 적금으로 약 2000만원을 모았다고 밝힌다. 해당 자금으로 자동차까지 구입했다는 그는 현재 공개 연애 중인 근황도 전하며 “결혼 편으로 불러달라”고 말해 웃음을 안긴다.

서인영 역시 자신의 경제 상황을 가감 없이 털어놓는다. 그는 과거 한 달에 무려 2억원을 지출할 정도로 소비 규모가 컸다고 고백한다. 하지만 현재는 한 달 용돈으로 100만원을 받고 있으며, 통장 잔고는 단 4만원이라고 밝혀 출연진을 놀라게 한다.

그리의 주식 투자 경험도 공개된다. 그는 아버지 김구라가 평소 투자 정보를 자주 알려준다고 전하면서도 정보의 적중률에 대해서는 솔직한 평가를 내놓는다.

그리는 “워낙 왕성하게 활동을 하다 보니 돌팔이도 만나는 것 같다. 정보의 질이 너무 차이 난다”고 말해 웃음을 자아낸다.

그러면서 과거 6만원에 매수했던 주식이 현재 120만원을 호가한다고 밝혀 서인영과 미미미누를 놀라게 한다. 한때 최대 수익률 300%를 기록한 경험까지 공개하며 남다른 투자 감각을 드러낼 예정이다.

이 밖에도 방송에서는 리셀테크를 비롯해 다양한 재테크 방식과 새로운 자수성가 트렌드를 다룬다. 세 사람이 각자의 경험을 바탕으로 돈과 소비, 투자에 관한 이야기를 나누며 색다른 재미를 선사할 전망이다.

한편 서인영은 2002년 그룹 쥬얼리로 데뷔해 ‘니가 참 좋아’, ‘슈퍼스타’, ‘원 모어 타임’ 등으로 사랑받았다. 솔로 가수로도 활동하며 ‘신데렐라’ 등의 히트곡을 냈다. 최근에는 유튜브와 방송을 통해 대중과 만나고 있으며, 오는 12월 26일 콘텐츠 기업 엔피 최지훈 대표와 결혼식을 올릴 예정이다.

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