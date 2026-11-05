"美하원, 이르면 내주 헤그세스 국방장관 탄핵소추안 표결"

미국 하원이 이르면 다음 주 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안을 표결할 것으로 보인다고 CNN이 4일(현지시간) 보도했다.



공화당에서 대표적인 반(反)트럼프 인사로 꼽히는 토머스 매시(켄터키) 하원의원은 다음 주 헤그세스 장관 탄핵소추안 표결을 추진하겠다고 밝혔다.

피트 헤그세스 미국 국방장관. AP연합뉴스

이에 대해 공화당 소식통은 탄핵소추안이 하원을 통과할 것으로 예상한다고 전했다.



탄핵소추안이 하원을 통과하면 헤그세스 장관은 상원의 탄핵심판을 받게 된다.



상원에서 파면이 확정되려면 출석 의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다.



일부 공화당 의원들은 헤그세스 장관이 출구전략 없이 이란을 공격하도록 도널드 트럼프 대통령을 부추겼다고 보고 있다.



헤그세스 장관이 미국이 전쟁을 빠르고 쉽게 끝낼 수 있다고 지나치게 낙관적으로 판단했고, 이란의 항복 가능성이 뚜렷하지 않은 상황에서도 확전을 주장했다는 것이다.



공화당 내부에서는 중간선거 참패의 주요 원인으로 장기화한 이란전쟁을 지목하는 목소리가 커지고 있다.



JD 밴스 부통령도 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "우리가 패배한 이유는 전쟁 때문"이라고 밝혔다.



다만 밴스 부통령은 전쟁의 책임을 헤그세스 장관 등 특정 인물에게 돌리지는 않았다.



트럼프 대통령은 공개적으로는 헤그세스 장관을 옹호하고 있다.



그는 이날 헤그세스 장관의 거취에 대한 질문에 "매우 잘하고 있다"며 해임 계획을 부인했다.



이란전쟁 결정에 대해서도 "다시 해야 한다면 다시 할 것"이라고 말했다.



그러나 트럼프 대통령이 중간선거 참패에 대한 책임을 묻는다면 헤그세스 장관이 우선적인 대상이 될 수 있다는 관측도 나온다.



백악관과 가까운 한 공화당 인사는 "대통령이 누군가에게 책임을 묻는다면 그 사람은 헤그세스"라며 이란 전쟁에 대한 헤그세스 장관의 판단을 비판했다.



헤그세스 장관은 탄핵 움직임에 맞서겠다는 입장이다.



국방부는 성명을 통해 헤그세스 장관이 트럼프 대통령의 임기가 끝날 때까지 국방부를 이끄는 데 전념할 것이라고 밝혔다.



한편 중간선거에서 상·하원을 장악하게 된 민주당은 내년 1월 새 의회 출범 이후 이란전쟁과 국방부의 의사결정을 둘러싼 조사를 본격화할 것으로 보인다.

<연합>

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