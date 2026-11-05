李대통령 "청년 기술인재, 韓 미래…존중받는 사회 되도록 노력"

이재명 대통령은 5일 상하이국제기능올림픽대회에서 종합 2위를 달성하고 돌아온 국가대표 선수단을 향해 "기술이 대한민국의 경쟁력이라면, 그 기술을 만들어갈 청년 기술인재 여러분이 대한민국의 미래"라고 말했다.



이 대통령은 이날 청와대로 선수단을 초청해 가진 오찬에서 "우리나라가 세계적인 제조 강국으로 성장한 것은 현장에서 묵묵히 기술을 갈고닦아 온 수많은 기술인의 땀과 열정이 있기 때문"이라며 이같이 격려했다.

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 상하이 국제기능올림픽 선수단 격려 오찬에서 발언을 하고 있다.

이어 "여러분이 가진 기술에 자부심을 가지고 앞으로도 더 큰 꿈을 향해 도전해주길 바란다"며 "정부도 더 많은 청년이 기술을 통해 꿈을 펼치고, 뛰어난 기술을 가진 사람이 실력에 걸맞은 인정과 존중을 받는 사회가 될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.



또 "여러분이 흘린 땀이 자부심이 되고, 여러분의 열정이 더 큰 꿈으로 이어지길 바란다"고 덧붙였다.



이 대통령은 선수단이 이번 대회에서 거둔 성과에 대해서는 "저마다 사연은 다르지만 54명 모두 자신의 한계에 도전하고 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 훌륭하게 잘 펼쳤다고 생각한다"며 "아쉽게 메달을 따지 못한 선수도 있지만, 메달보다는 이 자리에 오기까지 흘린 땀과 포기하지 않고 도전해 온 시간이 더욱 값지다"고 격려했다.



이에 이병훈 선수단장은 "종합 2위의 성과는 정부의 관심과 지원, 기업의 후원, 지도위원의 헌신과 가족의 응원이 함께 만든 것"이라며 감사의 뜻을 표했다.



다만 이 단장은 앞으로의 과제도 확인했다며 "개최국 중국은 젊은 기술 인재 양성에 국가적 역량을 쏟아부어 종합 1위를 차지했을 뿐 아니라 우리나라와의 격차를 더 크게 벌렸다"고 밝혔다.



이에 "더 많은 청소년이 기술인의 꿈을 안고 도전할 수 있도록 정부, 국회, 기업의 더 큰 관심과 지원을 부탁드린다"며 "인공지능(AI) 대전환 시대에 숙련기술 진흥의 국가적 붐을 일으키기 위해 1978년과 2001년에 이어 기능올림픽 개최를 적극 검토해달라"고 요청했다.

<연합>

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