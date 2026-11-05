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李대통령 "청년 기술인재, 韓 미래…존중받는 사회 되도록 노력"

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'기능올림픽 종합 2위' 선수단 격려 오찬…"기술이 대한민국의 경쟁력"
선수단장 "1위 중국, 우리와 격차 더 벌려…정부·국회·기업 지원 필요"

이재명 대통령은 5일 상하이국제기능올림픽대회에서 종합 2위를 달성하고 돌아온 국가대표 선수단을 향해 "기술이 대한민국의 경쟁력이라면, 그 기술을 만들어갈 청년 기술인재 여러분이 대한민국의 미래"라고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대로 선수단을 초청해 가진 오찬에서 "우리나라가 세계적인 제조 강국으로 성장한 것은 현장에서 묵묵히 기술을 갈고닦아 온 수많은 기술인의 땀과 열정이 있기 때문"이라며 이같이 격려했다.

 

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 상하이 국제기능올림픽 선수단 격려 오찬에서 발언을 하고 있다.
이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 상하이 국제기능올림픽 선수단 격려 오찬에서 발언을 하고 있다. 

이어 "여러분이 가진 기술에 자부심을 가지고 앞으로도 더 큰 꿈을 향해 도전해주길 바란다"며 "정부도 더 많은 청년이 기술을 통해 꿈을 펼치고, 뛰어난 기술을 가진 사람이 실력에 걸맞은 인정과 존중을 받는 사회가 될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

또 "여러분이 흘린 땀이 자부심이 되고, 여러분의 열정이 더 큰 꿈으로 이어지길 바란다"고 덧붙였다.

이 대통령은 선수단이 이번 대회에서 거둔 성과에 대해서는 "저마다 사연은 다르지만 54명 모두 자신의 한계에 도전하고 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 훌륭하게 잘 펼쳤다고 생각한다"며 "아쉽게 메달을 따지 못한 선수도 있지만, 메달보다는 이 자리에 오기까지 흘린 땀과 포기하지 않고 도전해 온 시간이 더욱 값지다"고 격려했다.

이에 이병훈 선수단장은 "종합 2위의 성과는 정부의 관심과 지원, 기업의 후원, 지도위원의 헌신과 가족의 응원이 함께 만든 것"이라며 감사의 뜻을 표했다.

다만 이 단장은 앞으로의 과제도 확인했다며 "개최국 중국은 젊은 기술 인재 양성에 국가적 역량을 쏟아부어 종합 1위를 차지했을 뿐 아니라 우리나라와의 격차를 더 크게 벌렸다"고 밝혔다.

이에 "더 많은 청소년이 기술인의 꿈을 안고 도전할 수 있도록 정부, 국회, 기업의 더 큰 관심과 지원을 부탁드린다"며 "인공지능(AI) 대전환 시대에 숙련기술 진흥의 국가적 붐을 일으키기 위해 1978년과 2001년에 이어 기능올림픽 개최를 적극 검토해달라"고 요청했다.

<연합>


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