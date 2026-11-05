국힘 "공소취소 특검은 재판취소 의회쿠데타"…장외투쟁도 시사

국민의힘은 5일 오후 국회 본회의에 상정되는 조작기소 특검법안에 대한 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)와 함께 장외 투쟁도 사실상 진행키로 했다.



최수진 원내수석대변인은 이날 의원총회 뒤 브리핑에서 "장외투쟁은 할 것으로 예상된다"면서 "실제로 어떤 방법으로 언제 할 것인지에 대해서는 다시 의총에서 논의하기로 했다"고 말했다.

국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 5일 국회에서 열린 의원총회에서 민주당 규탄 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

그는 조작기소 특검 법안에 대해 "수정이 거의 원안만큼 됐다. 누더기 법안 수준"이라면서 "강력히 저지할 것"이라고 말했다.



그는 또 더불어민주당 주도로 법제사법위에서 법안이 수정되는 과정에서 문재인 전 대통령 관련 사건을 추가된 것을 거론하면서 "이는 친문(친문재인)과 친이(친이재명)가 야합한 법"이라고 비판했다.



앞서 정점식 원내대표는 의원총회 모두발언에서 "공소취소 특검법은 헌정사상 최악의 반헌법적 의회 쿠데타"라면서 "이 특검법은 대통령 본인과 최측근 김용의 재판을 없애기 위해 국회 입법권 동원하는 최악의 권력 남용 특검"이라고 비판했다.



또 "대부분 현재 재판이 진행 중인 사건에 대해 조작기소라는 결론을 짓고 사법부에 무죄 판결을 종용하는 최악의 재판 개입 특검"이라면서 "이 특검은 집권여당 내부의 친명·친문 계파간의 추악한 밀실 거래로 탄생한 최악의 역사조작 특검이자 천인공노할 역사왜곡 역사조작 시도"라고 말했다.



그러면서 "하늘이 두 쪽 나도 이 대통령은 반드시 본인의 5개 재판을 받게 될 것"이라면서 "나아가 재판 취소를 위해 저지른 이 의회 쿠데타에 대한 법적 책임까지 지게 될 것이다. 그렇게 만들 것"이라고 강조했다.



국민의힘은 이날 오후 본회의에 상정될 예정인 자당 김태규 의원 제명촉구 결의안, 초광역특구 관련 결의안에 대해서는 별도의 조치를 취하지 않기로 했다.



국민의힘은 본회의 전에 다시 의총을 열어 장외 투쟁 방안 등에 대해 논의한다.

<연합>

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