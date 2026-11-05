고속철도 통합 60일, 하루 32만명 이용…전년 대비 12.6% 증가

고속철도 통합 이후 하루 평균 이용객이 32만명을 넘어서며 지난해 같은 기간보다 12.6% 증가한 것으로 나타났다. 통합에 따른 운임 할인과 마일리지 혜택도 두 달간 515억원에 달했다.

국토교통부와 한국철도공사(코레일)는 5일 고속철도 통합 60일간의 운영 성과를 발표하고 이같이 밝혔다. 9월 1일부터 코레일와 주식회사 SR이 최종 통합되어 모든 고속철도가 KTX 단일 브랜드로 운행을 시작했EK.

국토부에 따르면 9월 1일부터 10월 30일까지 고속철도 하루 평균 이용객은 32만2000명으로 전년 동기 대비 3만6000명(12.6%) 증가했다. 월별 증가율은 9월 11.9%, 10월 13.3%로 이용객 증가세가 이어졌다.

만성적인 좌석난을 겪었던 수서 축의 하루 평균 이용객이 약 9만명으로 전년 동기 대비 29.5% 늘었다. 열차 운행 횟수와 좌석 공급을 확대한 영향이다. 고속철도와 일반철도 간 환승할인 확대에 따라 하루 평균 환승 이용객도 통합 이전 6110명에서 9441명으로 54.4% 증가했다.

교통비 절감 효과도 나타났다. 통합 이후 두 달간 운임 할인과 마일리지 등을 통해 제공된 혜택은 약 515억원으로 집계됐다. 기존 KTX 구간에만 적용되던 어린이·청소년·경로·임산부 대상 공공할인이 SRT 구간까지 확대됐고, 고속철도와 일반철도 간 환승할인도 일원화됐다.

국토부와 코레일은 통합 예매 애플리케이션인 '코레일+'의 서비스 개선도 추진하고 있다. 지난달 열차 종류와 인접역 설정 유지, 왕복예매 기능 등을 개선했으며 환불 예정 금액 사전 확인과 간편예매 기능은 연말까지 개선할 계획이다.

추석 명절 예매 과정에서 발생한 접속 지연 문제를 개선하고 매크로를 이용한 부정예매 탐지·차단 기능도 강화한다. KTX-1 열차 화장실 리모델링과 청소인력 보강 등 객실 환경 개선도 추진한다.

고객만족도 조사에서 긍정 응답률은 9월 81.6%에서 10월 82.2%로 상승했다.

홍지선 국토부 장관은 "예매 불편을 비롯해 현장의 작은 문제까지 세심히 살펴나가며 안전을 최우선으로 통합의 성과가 국민 모두에게 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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