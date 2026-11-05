한국공항공사, 공항 인근 어르신 디지털교육 등 지원

한국공항공사가 김포공항 인근 어르신의 디지털교육 등을 지원해 큰 호응을 얻고 있다.

한국공항공사는 5일 김포공항 인근 어르신들의 디지털 정보격차 해소와 건강한 노후생활을 지원하는 프로그램 ‘시니어 온 에어(ON AIR)’의 수료식을 개최했다.

5일 서울 강서구 한국공항공사 본사에서 열린 ‘시니어 온 에어’수료식에서 박재희 한국공항공사 부사장(두 번째 줄 오른쪽 여덟 번째)과 진교훈 강서구청장(두 번째 줄 오른쪽 아홉 번째)이 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

이날 수료식에는 박재희 한국공항공사 부사장과 진교훈 강서구청장, 지역 복지시설 관계자 등 약 80명이 참석했다. 행사장에는 어르신들이 여행 사진에 생성형 인공지능(AI)를 활용해 만든 스토리북과 웹툰 등이 전시돼 눈길을 끌었다.

시니어 온에어는 김포공항 인근 만 65세 이상 어르신을 대상으로 스마트폰·키오스크 등 디지털 기기 활용 교육과 건강교육, 항공여행 체험을 결합해 어르신들의 일상생활 자립 역량을 높이고 사회참여를 확대하기 위해 마련된 프로그램이다.

공사는 지난 8월 24일부터 지난달 30일까지 서울 강서·양천지역 5개 복지시설에서 어르신 60명을 대상으로 주 2회씩 총 16회(디지털 8회, 건강 8회)의 실생활 맞춤형 교육을 진행했다.

지난달 21일 항공 여수여행 프로그램에 참여한 어르신들이 낙안읍성에서 기념촬영을 하고 있다.

디지털 교육으로는 스마트폰 기본 활용 및 카카오톡 소통,키오스크 주문,모바일 항공권 예매 및 공항 이용법,생성형 인공지능(AI)을 활용한 여행 계획 수립 및 디지털 기록물 제작 등을 진행했다.

아울러 건강 교육에서는 근력·균형 운동과 낙상 예방 활동, 인지·협동 프로그램 등을 진행해 어르신들의 신체 기능 유지와 정서적 활력 증진을 지원했다.

시니어 온에어’ 교육 프로그램에 참여한 어르신이 바이오패스 등록 기기를 체험하고 있다.

특히 지난달 21일부터 22일까지 1박 2일 일정으로 진행한 여수 항공여행에서는 어르신들이 교육에서 익힌 내용을 바탕으로 셀프체크인과 바이오패스(생체인증) 등록 등 공항 디지털 서비스를 직접 경험했다.

김원준 한국공항공사 사장은 “이번 프로그램이 어르신들께서 디지털 기술에 대한 두려움을 덜고 새로운 배움과 도전을 이어가는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 공항 인프라를 비롯한 공사의 자원을 활용해 지역주민의 실질적인 삶의 질 향상에 기여하는 사회공헌활동을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

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