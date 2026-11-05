전남광주시, 돌봄 공백 메울 ‘남빛돌봄’ 모델 설계 착수

전남광주시가 지역 경계 없는 촘촘한 돌봄 체계 구축을 위해 27개 시군구의 특성을 반영한 ‘남빛돌봄’ 모델 설계에 본격 착수했다.

5일 전남광주시에 따르면 시는 최근 무안청사에서 ‘남빛돌봄 솔루션팀’ 첫 회의를 열고 도시·농어촌·섬 등 지역별 특성을 반영한 맞춤형 돌봄모델 개발에 나섰다.

달빛돌봄 솔루션팀 회의. 전남광주시 제공

이번 솔루션팀은 시가 정책을 일방적으로 수립해 전달하는 방식에서 벗어나 현장 실무자가 정책 설계에 직접 참여하는 상향식(Bottom-up) 구조로 운영된다.

‘남빛돌봄’은 지난 2023년부터 운영된 ‘광주다움 통합돌봄’을 고도화하고 국가 의료·요양 통합돌봄의 틈새를 메우기 위해 마련된 전남광주형 통합돌봄 모델이다. 핵심 축은 공공이 먼저 찾아가는 ‘남빛기본돌봄’과 이웃·공동체가 일상의 돌봄을 살피는 ‘남빛공동체돌봄’으로 구성된다.

남빛기본돌봄은 소득·연령·재산·장애 여부와 관계없이 돌봄이 필요한 시민이면 누구나 공공의 서비스를 먼저 연계받는 체계다. 남빛공동체돌봄은 공적 서비스만으로 채우기 어려운 일상 속 공백을 이웃과 공동체가 함께 메우는 방식이다. 특히 민간 돌봄서비스 공급이 부족한 지역에는 기본돌봄센터 등 공공 돌봄거점을 구축하고 시민 참여형 체계를 조성할 방침이다.

이날 첫 회의에서는 시군구별 통합돌봄 운영 경험을 공유하고 인력 부족, 기관 간 연계, 서비스 공백 등 현장의 어려움을 논의했다. 솔루션팀은 향후 수시 실무회의를 거쳐 지역 유형별 돌봄모델을 구체화하고 27개 시군구 확산을 위한 사업 설계와 평가를 이어갈 계획이다.

정광선 전남광주특별시 돌봄복지국장은 “남빛돌봄은 현장의 목소리에서 출발한다”며 “어디에 살든 돌봄 걱정 없는 전남광주를 만들겠다”고 밝혔다.

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