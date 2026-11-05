제9회 중국국제수입박람회 5일 개막…해외 참가 기업 4142개사

제9회 중국국제수입박람회(CIIE)가 11월 5일부터 10일까지 엿새간 상하이에서 열린다. 해외 기업이 자사 제품과 신기술을 선보이고 중국 바이어와 잠재 협력 파트너를 만나는 행사다. 화장품·식품·의료·헬스케어·자동차는 물론 AI, 휴머노이드 로봇, 혁신신약 등 첨단 분야 기업이 참가한다.

사진=CMG 제공

올해 총 전시 면적은 44만㎡를 넘는다. 해외 참가 기업은 4142개사이며 162개 국가·지역과 국제기구가 참여한다. 포춘 글로벌 500대 기업과 업계 선도기업도 300곳 이상 참가한다.

참가 기업 구성도 눈에 띈다. 삼성전자를 비롯해 9년 연속 참가한 글로벌 기업이 169개사이고 30개 해외 전시 주관기관이 함께한다. 올해 처음 참가하는 기업은 2000곳이 넘는다. 세계 최초 공개와 아시아 첫 전시, 중국 첫 공개를 포함한 대표 전시품은 480여 점이다.

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박람회는 해외의 우수한 제품과 기술을 중국 시장에 소개해 소비자의 선택지를 넓히고 글로벌 기업과의 교류를 통해 산업 혁신을 촉진하는 것을 목표로 한다. 행사가 내세우는 방향은 '중국에 투자하기(Invest in China)' '중국에서 구매하기(Buy in China)' '중국으로 수출하기(Export to China)'다. 해외 기업의 제품과 기술을 중국에 소개하는 데서 출발해 구매와 거래, 투자와 산업 협력으로 연결한다는 구상이다.

박람회 참가가 곧 계약이나 시장 진출의 성공을 보장하는 것은 아니다. 성과는 구체적인 바이어 매칭과 안정적인 현지 유통 파트너 확보, 변화하는 중국 내수 시장과 정책 흐름에 맞춘 사업 전략에 달려 있다.

자료 제공: CMG

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