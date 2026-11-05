삼성전자 제6노조 설립 추진…임금교섭 구도 변화 주목

삼성전자에서 여섯 번째 노동조합 설립이 추진되고 있다.

사진 = 뉴시스

5일 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조)에 따르면 전날 고용노동부 구미지청에 ‘삼성전자 유니온샵 노동조합’이라는 명칭의 제6노조 설립신고서가 접수됐다.

초기업노조는 이날 조합 공지를 통해 삼성전자노동조합 동행(이하 동행노조)의 한문석 전 구미지부장과 초기업노조 윤주용 전 사무국장 등이 새 노조 설립을 주도한 것으로 파악했다고 밝혔다.

기존 노조들은 사업 부문별로 활동 기반이 나뉘어 있다. DS부문을 중심으로 활동하는 초기업노조와 달리 동행노조는 DX부문을 주축으로 활동하고 있다.

현재 삼성전자에는 초기업노조(5노조), 동행노조(3노조), 전국삼성전자노동조합(전삼노·4노조), 사무직노조(1노조), 구미 네트워크노조(2노조) 등 5개 노조가 활동 중이다.

조합원 규모는 초기업노조가 5만3475명으로 가장 많고, 동행노조가 3만1043명이다. 앞서 삼성전자 노조들은 올해 임금교섭 과정에서도 DS·DX부문 간 성과급 배분과 교섭 방향 등을 놓고 이견을 보여왔다.

초기업노조는 제6노조 설립 추진과 관계없이 내년도 임금교섭을 준비한다는 방침이다.

초기업노조는 “DS부문을 대표하는 노조로서 2027년 교섭 준비를 차질 없이 진행하고 있다”며 “DX부문에 새로운 노조가 생기더라도 단독교섭으로 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.

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