아픈 언니 먼저 챙기던 22세 전수연씨, 8명에 생명 나누고 떠나

간호사를 꿈꾸던 20대 여성이 장기기증으로 8명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.



한국장기조직기증원은 올해 2월 전수연(22) 씨가 전남대학교병원에서 뇌사 장기기증으로 8명에게 생명을 나눴다고 5일 밝혔다.

장기기증으로 8명에게 새 삶을 선물한 전수연 씨. 한국장기조직기증원 제공

갑작스럽게 쓰러져 병원으로 이송된 전 씨는 의식을 회복하지 못하고 뇌사에 이르렀다.



평소 자신들에게 무슨 일이 생기면 장기를 기증하자고 이야기해 왔던 전 씨의 부모는 상의 끝에 딸의 장기를 기증하기로 했다.



딸의 심장이 누군가의 몸에서 계속 뛰고, 딸의 눈으로 누군가가 세상을 볼 수 있다는 사실이 가족에게 위안이 될 것이라 여겼다.



전 씨는 심장과 폐, 간(분할), 신장(양측), 안구(양측)를 기증했고, 인체조직인 피부도 함께 기증했다.



전 씨는 가족을 먼저 생각하는 조용하고 속 깊은 막내딸이었다. 특히 어린 시절부터 투병해 온 한 살 터울의 언니를 위해 자신이 갖고 싶은 것이 있어도 양보하고, 가족에게 부담을 주지 않으려 노력했다.



어머니 정영순 씨는 "언니가 아프다 보니 수연이가 일찍 철이 들었다"며 "가족에게는 든든한 버팀목이었고, 나에게는 속마음을 터놓을 수 있는 친구 같은 딸이었다"고 전했다.



학창 시절 제빵을 배우고 미용사 국가자격증을 따는 등 손재주가 뛰어났던 전 씨는 최근 간호조무사 자격증 취득을 준비 중이었고, 이후 돈을 모아 대학에 진학해 간호사가 되겠다는 목표를 세우고 있었다.



어머니 정 씨는 딸이 남긴 생명나눔의 의미가 오래도록 기억되기를 바랐다. 기증 후 8개월이 지나서야 언론에 이야기를 전하기로 한 것도 이러한 마음에서였다.



정 씨는 딸에게 "수연아, 거기서는 아프지 말고 여기서 못 했던 것들 마음껏 펼치면서 행복하게 지내. 언니 걱정도, 엄마 아빠 걱정도 하지 말고 네가 하고 싶은 대로 해. 엄마 딸로 태어나 줘서 고마워. 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.



이삼열 한국장기조직기증원장은 "간호사가 되어 아픈 이들을 돌보고 싶어 했던 꿈을 다 펼치지 못했지만, 마지막 순간 8명에게 희망을 전했다"라며 "깊은 슬픔 속에서도 딸의 뜻을 이어 생명나눔을 결정해 주신 유가족께 진심으로 감사드린다"라고 말했다.

<연합>

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