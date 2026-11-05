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"춘천시민은 11월 8일 하루 남이섬 무료"

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춘천=배상철 기자 bsc@segye.com

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市 '춘천시민 정원가는 날' 운영
주민등록증 등 신분증 지참해야

춘천시민이라면 오는 8일 하루 남이섬을 무료로 즐길 수 있다.

 

춘천시는 춘천시민의 날을 맞아 제1호 민간정원인 남이섬에서 ‘춘천시민 정원가는 날’을 운영한다고 5일 밝혔다.

남이섬 은행나무 단풍. 남이섬 제공
남이섬 은행나무 단풍. 남이섬 제공

무료입장 대상은 주민등록상 주소지가 춘천시인 모든 시민이다. 방문 당일 주민등록증이나 운전면허증, 여권 등 춘천시민임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하면 무료로 입장할 수 있다.

 

춘천시민 정원가는 날은 지난해 7월 남이섬 ‘봄내 플라워가든’ 현판 제막식에서 처음 선포됐다. 당시 남이섬은 춘천시에 시민의 날 무료입장 증서를 전달하고 매년 11월 8일 춘천시민에게 무료입장 혜택을 제공하기로 했다.

 

남이섬은 2024년 7월 춘천시 최초로 민간정원에 등록된 곳이다. 등록 면적은 35만6000㎡ 전국 최대 규모다. 춘천시와 남이섬은 시민정원사와 정원디자이너가 함께하는 ‘봄내 플라워가든’ 조성 등 정원문화 확산을 위한 협력을 이어오고 있다.

 

시 관계자는 “춘천시민의 날을 맞아 많은 시민이 남이섬에서 가을의 정취를 즐기며 여유로운 시간을 보내길 바란다”며 “단풍철 교통 혼잡이 예상되는 만큼 가급적 대중교통을 이용하거나 이른 시간에 방문해 주시길 당부드린다”고 말했다.

 


춘천=배상철 기자 bsc@segye.com 기자페이지 바로가기

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