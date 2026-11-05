서인영, 재혼 날짜 직접 공개했다…“12월 26일 교회서 조촐하게”

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 오는 12월 26일 재혼한다.

서인영은 지난 4일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 공개된 영상에서 재혼 소식을 직접 알렸다.

이날 본가에서 가족, 제작진과 식사를 하던 서인영은 “나 12월 26일에 결혼해”라고 깜짝 발표했다. 갑작스러운 소식에 제작진이 놀라자 “시간 빼놔”라며 결혼 날짜를 거듭 강조했다.

결혼식은 교회에서 가까운 지인들만 초대해 조촐하게 진행할 예정이다. 서인영은 하객으로 쥬얼리 멤버들과 일본에 있는 친구들, 가수 린 등이 참석한다고 밝혔다.

특히 이번 결혼식에서는 축가와 꽃장식 등 화려한 요소를 모두 생략하기로 했다. 서인영은 “축가는 이번에 뺐다. 그냥 아무것도 안 할 거다. 꽃도 다 뺐다”며 “안 좋은 기억은 다 뺐다”고 솔직하게 털어놨다.

이어 결혼식에 허례허식을 더하기보다 부부로서 잘 살아가는 것이 중요하다는 뜻을 내비쳤다. 서인영의 어머니 역시 “잘 사는 게 중요한 거지, 허례허식은 아무 소용없다”고 말하며 딸의 새로운 출발을 응원했다.

결혼식 사회자는 아직 정하지 못한 것으로 전해졌다. 제작진이 코미디언 이재율을 후보로 언급하자 서인영과 어머니는 긍정적인 반응을 보이기도 했다.

서인영의 예비 신랑은 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표다. 1978년생인 최 대표는 1984년생인 서인영보다 여섯 살 연상으로, 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

앞서 서인영은 지난 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 협의 이혼했다. 이후 올해 6월 최 대표와의 재혼 소식을 전하며 새로운 인연을 공개한 바 있다.

한편 서인영은 12월 26일 결혼식을 통해 최 대표와 부부의 연을 맺고 새로운 인생 2막을 시작할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지