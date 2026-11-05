北, 신형 대공미사일 시험발사 공개… 순항미사일로 비행장 타격 훈련도

북한이 4일 신형 대공미사일을 시험발사하고 장거리 전략순항미사일로 가상의 비행장을 타격하는 훈련을 실시했다고 밝혔다.

조선중앙통신은 5일 미사일총국이 전날 신형 반항공미사일종합체의 성능을 검증하기 위한 시험발사를 진행했다고 보도했다. 시험은 노동당 중앙군사위원이자 당 중앙위원회 제1부부장인 김정식 대장이 미사일총국과 국방과학연구부문 간부들과 함께 지도했다.

북한 미사일총국은 지난 4일 신형 반항공미사일종합체의 설계기술적 특성을 확증하기 위한 시험발사를 진행했다고 조선중앙통신이 5일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

중앙통신은 이번 시험에서 새로운 비행체 재료와 지능화된 다중복합유도방식의 기술적 특성을 검증했다고 주장했다. 목표물 식별·추적 능력과 탐지정보 처리장치의 신뢰성도 확인했다고 설명했다. 다만 미사일의 구체적인 제원이나 비행거리, 발사 장소는 공개하지 않았다.

같은 날 북한 동부지구의 장거리 전략순항미사일부대도 시범 화력훈련을 실시했다. 중앙통신은 해당 부대가 장거리 전략순항미사일을 이용해 “가상적인 비행장 표적에 대한 타격 임무를 완벽하게 수행했다”고 주장했다.

앞서 합동참모본부는 4일 오전 북한이 함경남도 선덕 일대에서 동해상으로 미사일 여러 발을 발사했다고 발표했다. 우리 군은 미사일이 300㎞ 미만을 비행한 것으로 파악했다. 근거리탄도미사일(CRBM)과 지대공미사일, 순항미사일 등 여러 가능성을 열어두고 세부 제원을 분석하고 있다.

이번 시험발사는 미국 중간선거 당일이자 김여정 노동당 부장이 담화를 통해 미국과의 대화를 ‘선택지’로 언급한 날 이뤄졌다.

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