“민주당 압승하면 반도체주 폭락하나요?”…美 선거에 밤잠 설친 개미들 [반도체 투자 리포트]

“민주당이 압승하면 반도체 주 악재 아닌가요”

4일 국내 반도체 종목 투자자들의 시선은 모두 미국 중간선거로 향했다. 중간 선거 결과에 따라 반도체 주가 향방이 달라질 것이란 전망이 쏟아진 탓이다. 특히 인공지능(AI) 데이터센터 확장에 부정적인 민주당이 승리할 경우 반도체 주가가 하락할 것이란 우려가 팽배했다. 우려는 현실이 됐다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악한 것이다. 소식이 들려오는 오후 장중 반도체 종목들 주가가 대폭 하락했다. 투자자들 우려는 상당하지만, 이번 선거 결과가 완전한 악재는 아니라는 평가다. 실제로 반도체주 주가도 장 종료후 상승, 가격을 회복했다.

3일(현지 시간) 미 텍사스주 오스틴의 민주당 상원의원 후보 제임스 탈라리코 선거 캠프에서 참석자들이 중간선거 개표 진행 상황을 지켜보고 있다. 탈라리코 후보는 공화당의 켄 팩스턴 후보를 꺾고 승리했다. AP연합뉴스

이날 선거 결과가 나오기 전부터 투자심리는 위축돼 있었다. 전날인 3일 코스피는 3.6% 하락하며 5600선까지 밀렸다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 4%, 5% 넘게 떨어졌다. AI 투자 수익성 논란에 민주당 승리에 대한 경계 심리가 더해진 결과로 풀이된다.

시장이 민주당 승리를 반도체 악재로 받아들인 배경에는 데이터센터 문제가 있다. 미국에서는 데이터센터가 전기요금을 끌어올린다는 반발이 커져 왔다. 로이터·입소스 조사에서는 응답자의 77%가 데이터센터로 인한 전기요금 상승을 우려했다. 미국 민주당 일부 의원들은 전기요금과 전력·용수 부담을 이유로 신규 데이터센터 건설 유예를 요구하고 있는 것으로 알려졌다.

특히 공화당의 텃밭으로 알려진 텍사스 주지사 선거 결과가 부담으로 작용했다. 웰스파고는 미국에서 계획된 데이터센터 용량의 27%가 텍사스에 있는 것으로 추산한다. 이번 선거에서는 데이터센터 건설 모라토리엄(중단)을 공약한 민주당 지나 이노호사 후보가 텍사스 주지사로 당선됐다. 1990년 이후 36년만에 민주당 주지사가 탄생했다. 데이터센터 인허가와 부지, 용수 사용권은 주정부가 쥐고 있어, 인허가가 까다로워 질 전망이다.

증권가에서는 데이터센터 건설이 늦어지면 메모리 수요에도 영향이 있을 수 있다는 분석이 나왔다. 일부 증권사는 데이터센터 건립 지연이 장기적으로 한국 메모리 반도체 수요 감소 우려로 이어질 수 있다고 진단했다.

4일 서울 서초구 aT센터에서 열린 2026 데이터센터코리아에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 뉴시스

아시아 반도체주도 함께 약세를 보였다. 일본 키옥시아는 11% 넘게 급락했고, 대만 TSMC는 1.53% 내렸다. 미국 나스닥100 선물은 장중 2% 넘게 하락했다.

그러나 선거 결과가 AI 투자 흐름 자체를 바꾸기는 어렵다는 분석이 우세하다. 골드만삭스는 민주당이 의회를 장악하면 데이터센터 세제 혜택이 제한될 수 있다고 봤다. 다만 전국적인 건설 중단 조치가 시행될 가능성은 낮다고 분석했다. 연방 차원의 규제가 강화되려면 입법 절차를 거쳐야 하고, 트럼프 대통령의 거부권도 변수로 남아 있다. 이미 착공한 데이터센터까지 제약하기는 어려운 탓에 기존 투자는 비교적 안정적으로 이어질 것으로 전망된다.

다만 신규 수요에 대한 부담은 남아 있다. 톰 오를릭 블룸버그 이코노믹스 수석 이코노미스트는 주정부가 건설 속도를 늦출 경우 한국 반도체 기업의 기존 주문보다는 향후 물량과 수익성에 영향이 있을 수 있다고 봤다.

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