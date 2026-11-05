768만명 발길… 잠수교 2027년 하반기 다시 연다

지난 5년간 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’로 768만명의 발길을 모은 잠수교가 보행전용교로 탈바꿈한다. 시민들은 내년 하반기 새롭게 조성되는 잠수교 문화공간에서 온전히 걷고 머물며 각종 프로그램을 즐길 수 있다.



서울시는 잠수교가 지난달 25일 축제를 마지막으로 재정비에 들어간다고 4일 밝혔다. 2022년 시작한 축제는 매주 일요일 차량 통행을 막은 잠수교와 반포한강공원 일대에서 공연과 체험, 먹거리 등을 선보여 왔다. 올해는 총 15회 열렸으며 역대 가장 많은 238만명이 방문했다. 하루 평균 방문객은 약 15만9000명으로 지난해의 약 1.4배, 2022년의 약 2.1배다.



하반기에는 축제 운영시간을 오후 2∼10시로 조정하고 ‘잠수교 미식로드’, ‘잠수교 치킨데이’ 등 야장 프로그램을 선보였다. 미식로드가 열린 지난달 4일에는 역대 축제 중 가장 많은 24만4000여명이 찾았다.



시민과 관광객들 만족도도 높다. 방문객 설문조사에서 응답자의 98%가 만족한다고 답했으며 97.5%는 재방문 의향을 밝혔다. 시는 세계 최대 교량 분수로 기네스북에 등재된 ‘달빛무지개분수’와 공연·영화 상영부터 걷기·운동회·물놀이·요가 등의 다채로운 프로그램이 시민들의 발길을 이끈 것으로 분석했다.



올해 총매출 역시 25억7912만원으로 역대 최대를 기록했다. 종전 최고 매출인 2024년 15억600만원과 비교해도 약 1.7배다. 부문별로 보면 ‘달빛식당’(푸드트럭) 18억2030만원, ‘서로장터’ 4억5237만원, ‘달빛상점’(수공예품 마켓) 3억645만원 등이다.



시는 지난 5년간 축적한 시민 참여 경험과 운영 성과를 바탕으로 보행전용교 조성 이후에도 다양한 프로그램과 민간 협력사업을 발굴할 계획이다. 내년 9~10월에는 매주 일요일 축제를 개최한다.



박진영 시 미래한강본부장은 “새롭게 태어날 잠수교 문화공간에서도 다채로운 프로그램을 선보여 시민들이 즐겨 찾는 서울의 대표 여가 공간으로 사랑받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지