중앙일보, 다우·CJ컨소시엄 품으로

중앙일보가 다우·CJ컨소시엄에 인수된다. 중앙일보는 4일 인수합병(M&A) 우선협상대상자인 다우·CJ컨소시엄이 5200억원 규모의 중앙일보 신주인수계약을 5일 체결한다고 밝혔다.

중앙일보·JTBC 사옥. 중앙그룹 제공

컨소시엄 참여사인 다우기술, 사람인, CJ, 신세계는 이날 각각 이사회를 열고 중앙일보 경영권 인수를 위한 조건부 신주인수계약 체결 안건을 승인했다. 중앙일보 역시 이날 이사회를 열고 관련 안건을 의결했다. 이번 인수합병(M&A)은 인수자가 신규 자금을 투입해 신주를 인수하는 ‘제3자 배정 유상증자’ 방식으로 진행된다. 다우·CJ컨소시엄은 이를 통해 중앙일보의 새로운 최대주주가 된다.



다우·CJ컨소시엄이 신주 인수를 위해 투입하는 금액은 5200억원 규모다. 컨소시엄 내 출자 비중은 다우기술이 36.5%로 가장 높다. CJ㈜(35.7%)가 뒤를 잇고 ㈜신세계(14.1%)와 사람인(13.7%)이 뒤를 이었다. 사람인이 다우키움그룹 계열사인 점을 감안하면 다우 측 합산 비중이 50.2%로 CJ㈜와 ㈜신세계 합산(49.8%)을 약간 웃돈다.



자금 전액은 모두 중앙일보로 들어간다. 회사는 이 자금으로 채무를 정리하고 재무 건전성을 끌어올리기로 했다. 또 컨소시엄은 인수 뒤에도 인위적 구조조정을 하지 않고 현 직원 고용과 단체협약을 그대로 이어가기로 약속했다. 보도·논평·편집에 부당하게 개입하지 않겠다는 내용도 담겼다.

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