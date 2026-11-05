李 대통령 “공공재개발 조기 추진 땐 인센티브 강화”

국회에 관련법안 신속처리 당부
민간→공공 전환 제도개선 주문
이재명 대통령은 4일 공공재개발과 관련해 “조기에 사업이 진행될 경우에는 용적률이든, 금융 지원이든 각종 인센티브를 강화하면 좋겠다”는 의견을 제시했다.
이 대통령은 이날 서울 성북구 장위동의 공공재개발 현장을 방문해 사업 추진 여건 및 진행 상황을 점검하고 현장 관계자 등과 간담회를 가졌다. 이 대통령은 “공공재개발 방식은 여러 유효성이 있지만, 문제는 시간이 너무 오래 걸린다는 것”이라며 “10년은 기본이고 20년, 심지어 30년도 걸린다는데 속도를 높여야 한다는 생각이 든다”고 지적했다. 이 대통령은 공공재개발 사업이 조기에 진척될 수 있도록 행정 절차에 신경을 써줄 것을 당부하며 “공공재개발의 경우 부정부패의 우려가 적다. 이번 정부에서 인센티브 제공을 약속한 점도 속도나 사업성 면에서 크게 도움이 될 것”이라고 말했다.
이 대통령은 국회를 향해서도 관련 법안 처리가 지연되고 있는 점을 언급하며 “계류된 법률을 신속하게 처리해 주는 것이 현장의 사업 속도를 올리는 데 크게 도움이 될 것”이라고 신속한 처리를 당부했다.
안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 통해 “이 대통령은 민간재개발로 추진 중인 사업도 주민들이 원할 경우 절차 지연 등 불이익 없이 공공재개발로 전환할 수 있도록 제도 개선 방안을 검토할 것을 주문했다”며 “아울러 공공재개발의 장점과 지원 제도에 대한 홍보도 강화할 것을 당부했다”고 전했다. 이 대통령은 국무총리실 산하 주택정책 컨트롤타워 운영을 언급하며 정비사업 추진 과정에서 인력 부족 등의 문제를 해소할 수 있도록 정부 차원에서 대응하겠다는 뜻도 밝혔다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지