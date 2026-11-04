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교통사고로 60대 숨지게 한 광주 경찰관 송치

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교통사고를 내 60대 여성을 숨지게 한 현직 경찰관과 SUV 운전자 B(20대)씨가 공소청에 넘겨졌다.

광주 서부경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 광산경찰서 소속 A 경장과 B씨를 불구속 송치했다고 4일 밝혔다.

광주 서부경찰서. 광주경찰청 제공
광주 서부경찰서. 광주경찰청 제공

이들은 지난 8월 9일 오후 5시 58분께 전남광주 광산구 하남산단 도로에서 각각 차로를 변경하는 과정에서 충돌해 맞은편 차량 탑승자를 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

당시 3차로를 달리던 SUV가 2차로로 차로를 변경하자 2차로를 주행하던 A 경장의 승용차는 1차로로 이동했다.

이후 SUV가 다시 1차로로 차로를 변경하면서 A 경장의 승용차와 충돌했고, 사고 충격으로 SUV가 중앙선을 넘어 마주 오던 승용차와 부딪쳤다.

이 사고로 맞은편 승용차에 타고 있던 60대 부부와 SUV 탑승자 등 5명이 중경상을 입었으며, 이 가운데 크게 다친 60대 여성은 치료 중 숨졌다.

경찰은 사고 원인을 밝히기 위해 차량과 블랙박스를 국립과학수사연구원에 보내 감정을 의뢰했다.

조사 결과 두 차량이 각각 차로를 변경하는 과정에서 충돌한 것으로 파악됐으며, 사고 전 서로 추월하거나 상대방의 차로 변경을 막는 등 주행 경합 정황은 확인되지 않았다.

경찰은 보복·난폭운전으로 볼 만한 정황은 없다고 보고 두 운전자에게 교통사고처리특례법상 치사 혐의만 적용했다.

사건은 당초 광산경찰서가 맡았으나 같은 경찰서 소속 경찰관이 연루돼 수사 공정성을 위해 서부경찰서로 이첩됐다.

<연합>


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