포스코 포항제철소, 현장 직원들이 만든 예지정비시스템 활용해 선제 대응 강화

포스코 포항제철소는 현장 직원들이 개발한 설비 이상 예지 시스템을 활용해 고장 전 선제 대응 체계를 대폭 강화하고 있다고 4일 밝혔다.

포항제철소 제선설비부와 EIC기술부는 각각 코크스 운반 차량과 유량 제어 밸브의 운전 데이터를 분석해 설비의 이상 징후를 조기에 감지하는 시스템을 개발했다.

포스코 포항제철소 제선설비부 직원들이 설비 이상예지 시스템으로 운반 차량 데이터를 확인하고 있다. 포스코 제공

제선설비부 최태현 사원은 코크스 운반 차량의 진동 데이터를 분석해 케이블 노후와 연결부 풀림 등 6건의 이상 징후를 사전에 감지할 수 있는 시스템을 구축했다.

이를 통해 차량의 돌발 정지를 예방하고 안정적인 설비 운영을 지원했다.

EIC기술부 최동열 대리는 후판공장의 유량 제어 밸브 상태를 실시간으로 감시하는 시스템을 만들었다. 운전 상황에 따라 정상 판단 기준을 자동 조정하고 이상 상황 발생 시 알람을 보내 신속한 정비가 가능하도록 했다.

포항제철소 관계자는 "현장 경험과 데이터를 결합한 예지정비 기술을 다양한 생산공정으로 확대해 설비 안정성과 생산성을 높이고 현장 중심의 예지정비 문화를 확산할 방침"이라고 말했다.

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